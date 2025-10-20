Actualités
Melvin Bard, buteur lors de Nice - OL
Melvin Bard, buteur lors de Nice – OL (AFP)

Nice - OL (3-2) : Bard perpétue la tradition des anciens buteurs

  • par David Hernandez

    • En ouvrant le score samedi, Melvin Bard a mis Nice sur le chemin de la victoire. Le latéral gauche a perpétué la tradition qui veut que les anciens marquent très souvent contre l’OL.

    Cela aurait pu tomber sur Tanguy Ndombele s’il était entré en jeu samedi après-midi. C’est finalement tombé sur Melvin Bard. Comme fréquemment quand l’OL croise un ancien de la maison, le sort s’acharne sur la formation lyonnaise. Le déplacement à Nice n’a pas échappé à cette mauvaise tradition, qui fait sourire autant qu’elle devient agaçante. Pour la 55e fois de son histoire, comme avancé par le compte X Stats du Foot, l’OL a vu un joueur passé par le centre de formation rhodanien trouver le chemin des filets au moment de retrouvailles. Cela n’a pas traîné à l’Allianz Riviera avec le but de Melvin Bard dès la 5e minute de jeu.

    Diomandé, dernier ancien buteur contre l'OL

    Si certains ont pu reprocher au piston gauche une célébration un peu trop prononcée contre son club formateur, Bard n’est pas forcément un habitué. Il n’avait inscrit cinq buts depuis ses débuts en professionnels en 2019-2020. Avant la réalisation du Niçois, cela faisait presque un an que l’OL n’avait pas été crucifié par un de ses anciens de l'Académie. Il s’agissait de Sinaly Diomandé. L'Ivoirien avait été buteur avec l’AJ Auxerre (22 octobre) pour son premier retour au Parc OL, depuis son départ à l’été 2024.

