Anciens OL : que deviennent les hommes forts de Rémi Garde ?

Enfant du club et natif de L’Arbresle, Rémi Garde a toujours tenu une place à part dans le cœur des supporters lyonnais, quelque peu à l’image des honneurs et du respect accordé à Pierre Sage, désormais sur le banc du RC Lens.

À la tête de l’OL lors du succès en Coupe de France en 2012 et quelques mois plus tard au Trophée des Champions, dans ce qui restent les deux derniers titres des Rhodaniens, l’ancien milieu de terrain a su s’appuyer sur des joueurs de confiance et dont il était pour certains, très proche. Au-delà des grands Lacazette et Umtiti dont respectivement le récent départ et annonce de retraite ont marqué l’actualité récente, intéressons-nous aux autres cadres du vestiaire d’alors. Et surtout, que sont-ils devenus ?

Maxime Gonalons

Joueur le plus utilisé (à égalité avec Gomis) par Rémi Garde avec 106 apparitions au compteur, Maxime Gonalons était l’un des nombreux enfants du club à avoir quitté l’OL par la grande porte. Capitaine de l’équipe de 2013 à 2017 et indéboulonnable du onze de départ dans la majeure partie des matchs de Ligue 1 en direct, jusqu’à son départ pour la Roma, Gonalons aura grandi et sera devenu un taulier sous la houlette de Garde.

Revenu en France à Clermont, Gonalons a mis “fin à un superbe voyage” selon ses propres dires en octobre 2024. Avec 383 matchs en pro et huit sélections avec les Bleus, Gonalons n’aura clairement pas volé les hommages rendus. Homme fort du vestiaire qui pouvait se montrer taciturne lorsque cela était semble-t-il nécessaire, Gonalons met désormais à profit son expérience.

Fin observateur, il aurait pu prétendre à un poste de consultant mais c’est dans un rôle de conseiller auprès du président de Villefranche-Beaujolais qu’il s’épanouit actuellement, en plus d’une passion débordante pour le trail et notamment, une participation à la dernière SaintéLyon. Vous l’aurez compris, Maxime Gonalons est (presque) de retour au bercail, comme une évidence.

Bafétimbi Gomis

Décidément, les carrières de Maxime Gonalons et Bafétimbi Gomis partagent de nombreux points communs. Dernier en date, l’annonce de la fin de carrière puisque l’ancien avant-centre habitué à ouvrir les scores de football en direct a imité son ancien capitaine en octobre 2024, soit quelques jours après l’annonce de Gonalons. Joueur éminemment sympathique au point de réussir l’exploit d’être apprécié partout en France malgré des passages par Saint-Etienne, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille - excusez du peu, Gomis touche à tout depuis l’annonce de sa fin de carrière.

Consultant pour DAZN pour la saison 2024/25, celui qui a clôturé sa carrière au Japon a également validé son diplôme UEFA de gestion de football en mai dernier. Il ne s’arrête pour autant pas en si bon chemin puisqu’en plus d’être un investisseur averti, Gomis est un philanthrope remarquable qui donne de son temps pour de bonnes causes.

Bakary Koné

Retraité à 35 ans, Baky Koné aura laissé une empreinte mitigée auprès des supporters de l’OL. Débarqué de Guingamp, il aura porté les couleurs rouge et bleu de 2011 à 2016. Le grand burkinabé a par la suite enchaîné les expériences dépaysantes comme au sein du club indien des Kerala Blasters FC, hôtes de sa fin de carrière professionnelle.

Malgré des critiques parfois véhémentes sur ses interventions et son placement, Koné restera à jamais l’un des personnages liés à l’OL sous Garde, puis Fournier et Génésio. Proche de la sélection des Étalons sans rôle clairement défini, le “Général Koné” passe la majeure partie de son après-carrière sur le continent africain, notamment pour le suivi de ses différents investissements.

Milan Bisevac

Joueur indissociable de la Ligue 1, Milan Bisevac a porté les couleurs de l’OL de 2012 à 2016, après une saison réussie au PSG lors de l’arrivée de QSI à la tête du club de la capitale. “Poussé” vers la sortie avec ce projet de restructuration désormais bien connu, Bisevac quittera la capitale des Gaules sur un goût amer, forçant la résiliation de son contrat pour s’engager avec la Lazio Rome. Le succès ne fut pas probant et sonnera très vite son retour en France, à Metz.

Basé en Lorraine et au Luxembourg voisin après sa carrière, Bisevac deviendra adjoint d’un club de régional 3 monté en R2 l’année suivante, la RS Magny. Bien que fréquemment croisé à Metz et ses environs, Bisevac a ouvert une académie dans sa Serbie natale, à Zlatibor. Dernièrement, ce camp de formation s’est fait connaître pour avoir affronté les jeunes U17 de l’académie de l’OL.

Lisandro Lopez

Adoré du vestiaire, adoubé par les supporters, “Licha” a son nom accolé de façon immortelle à l’Olympique lyonnais. Retraité à 41 ans, en décembre dernier, l’Argentin aura marqué près de 300 buts en carrière. Il lui incombait la lourde tâche de remplacer Karim Benzema et c’est haut la main que ce joueur charismatique aura réussi sa tâche.

Il n’a jamais coupé les ponts avec l’OL et n’a pas manqué de soutenir le club au travers de ses réseaux sociaux lors des moments délicats connus la saison passée. Rentré au pays pour finir sa carrière au plus près de sa mère, Licha serait toujours basé autour de Junin, à l’ouest de Buenos Aires.