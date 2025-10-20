Actualités
Dominik Greif lors de Lille - OL.
Dominik Greif lors de Lille – OL. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Pour la première fois, l'OL a cédé avant son adversaire

  • par Gwendal Chabas

    • Jusqu'à cette 8e journée de Ligue 1, l'OL avait toujours ouvert le score. Mais à Nice, il a craqué très tôt, après cinq minutes. Ce qui a précipité sa chute.

    Cela participait à ses bonnes statistiques défensives avant d'aller à Nice (3-2). En sept matchs de Ligue 1, plus deux d'Europa Ligue, l'OL n'avait jamais concédé l'ouverture du score. Il faut dire que dans ce registre, réaliser sept clean-sheets peut aider. Mais dimanche, tout ça a volé en éclats très rapidement.

    Sur la première incursion de son équipe dans le camp adverse, l'ancien Rhodanien Melvin Bard a ouvert la marque. Une frappe en angle fermé qui a surpris Dominik Greif après seulement cinq minutes de jeu. Comme l'a confié Franck Haise, ce but tôt dans la rencontre a encouragé sa formation et a lancé le Gym sur de bonnes bases.

    Un but qui a accentué la fébrilité lyonnaise ?

    De l'autre côté, les Lyonnais se sont peut-être sentis plus fébriles suite à cette action. Ou du moins, ils ont affiché une fragilité qu'on avait rarement vu cette saison. Logiquement, ils ont fini par égaliser grâce à Pavel Šulc, mais dans la foulée ou presque, les Azuréens repassaient en tête. Définitivement cette fois-ci, même si l'OL n'a jamais desserré sa pression devant les cages de Yehvann Diouf (29 tirs).

    Pour Clinton Mata et ses partenaires, il faut espérer qu'ils aient repris leurs esprits au retour de la Côte d'Azur. Car dans l'enchaînement qui les attend, avec des chocs face à Strasbourg, le Real Betis ou encore le PSG, la forme défensive affichée lors des premières semaines de compétition sera sûrement leur planche de salut.

    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h)

