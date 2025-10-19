Face à l'OL, Nice "a accepté" d'avoir moins la balle

Nice a réalisé le coup parfait en profitant des largesses défensives lyonnaises samedi (3-2). Pourtant, il a beaucoup subi tout au long du match.

En quête de points et de succès, Nice est tombé sur le "bon" OL samedi (3-2). Celui qui distribue les cadeaux et qui se montre d'une grande fragilité défensive. Et comme en plus, les Aiglons ont retrouvé une certaine solidarité derrière, le coup était parfait contre "une opposition d'un très bon niveau", dixit Franck Haise.

"J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de maîtrise"

Et pourtant, ils ont passé le plus clair de leur temps à défendre leur surface. "C'est aussi en lien avec le scénario, parce qu'on marque vite. Mais c'est d'abord car en face, Lyon est une très belle équipe. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus de maîtrise par moments. Mais l'adversaire amenait beaucoup de plongées et du nombre sur notre ligne défensive. Ce qui obligeait nos défenseurs centraux à rester proches, à ne pas trop sortir, et nos milieux à couvrir les courses vers notre camp, détaillait le coach français. On a donc accepté d'avoir moins la balle, peut-être encore moins que prévu."

D'une naïveté confondante en défense, les Lyonnais ont en plus laissé passer leur chance sur le penalty manqué par Ainsley Maitland-Niles à 2-1. Sur le coup, le gardien azuréen, Yehvann Diouf, joue parfaitement son duel. "Au vu du résultat final, cette action est probablement le moment-clé du match, a admis Franck Haise. Si on le prend, ça fait 2-2, face à une formation qui nous a posé des problèmes durant toute la partie. Ç'aurait certainement été compliqué, mais on a très rapidement marqué le troisième but. Yehvann a été très bon, mais cet arrêt-là a été essentiel pour notre victoire."