OL académie : la réserve retrouve le goût de la victoire

Sur un but de Tiago Goncalves, la réserve de l'OL a gagné son deuxième match de la saison en N3. Elle s'offre une remontée au classement.

Des quatre principales équipes de l'OL engagées samedi, des professionnels à l'académie, seule celle de Paulo Fonseca a perdu. Défaite à Nice 3-2, elle empêche un week-end parfait, à l'image notamment de la réserve, qui a gagné sur la pelouse du quatrième de National 3, le Stade Beaucairois. Un résultat important, car les protégés de Gueïda Fofana étaient mal embarqués avant cette sixième journée.

Ils comptaient une seule victoire, et deux matchs nuls, pour deux revers. Avec notamment Enzo Molebe (il a joué 90 minutes) ou encore Achraf Laâziri parmi les titulaires, les Lyonnais ont engrangé ce précieux succès sur la plus petite des marges. Le jour de ses 18 ans, Tiago Goncalves a offert les trois points à sa formation au retour des vestiaires. Il a inscrit l'unique but de la partie à la 49e minute, suffisant pour l'emporter.

La réserve est désormais 6e

Cela conclut une bonne semaine pour le milieu offensif ou ailier, lui qui s'est entraîné avec les "grands" durant la trêve internationale. Le footballeur de la génération 2007 avait aussi pris part à la préparation auprès des professionnels l'été dernier.

Pour le groupe Pro 2, il s'agit d'une bouffée d'air. Il remonte à la sixième place, avec huit unités au compteur. Il se situe par exemple à deux longueurs de l'Étoile sportive Phocéenne, nouveau quatrième. Prochain rendez-vous en championnat le 1er novembre avec la réception de Carnoux (onzième). Mais avant cela, retour du Challenge Espoirs, avec un intéressant derby contre Sainte-Etienne samedi 25 octobre.

Le 11 de la réserve : Konan - Alamine Ali, Yahia, Mbatshi, Laaziri - Dorival (puis Dutot), F. Fall - Goncalves (puis Kango), Benlahlou (puis Otobo), Meyo (puis Himbert) - Molebe