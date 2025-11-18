Entre fin novembre et début décembre, l'équipe de France U19 disputera les éliminatoires à l'Euro U19. Deux défenseures Lyonnaises seront de la partie.

Chez les jeunes aussi, il y a de belles et grandes échéances à vivre. Pour l'équipe de France féminine U19 par exemple, c'est l'Euro qui aura lieu du 27 juin au 10 juillet 2026 en Bosnie-Herzégovine. Mais avant de prétendre à faire aussi bien, voire mieux que la génération précédente (finaliste en juin 2025), le groupe de Philippe Joly doit d'abord se qualifier.

Pour cela, il a rendez-vous le 23 novembre pour le début du rassemblement à Clairefontaine. Les Françaises partiront ensuite pour le Pays de Galles où se déroulera le premier tour des éliminatoires. Vingt footballeuses y participeront, dont deux Lyonnaises. Deux défenseures de la réserve rhodanienne en D3, Romane Rafalski et Aalyah Samadi.

Se classer 1res, 2es ou 3es pour aller au tour suivant

Les Bleuettes affronteront la Turquie le mercredi 26 novembre, puis la Finlande le samedi 29, et pour finir, les Galloises le mardi 2 décembre. Normalement, cette étape est dans leurs cordes puisqu'il faut terminer à l'une des trois premières places de la poule afin d'accéder au deuxième tour. Un premier arrêt néanmoins obligatoire sur la route de la compétition européenne.