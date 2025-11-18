Actualités
Logo de la Fédération Française de football
Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : deux Fenottes retenues pour les qualifications à l'Euro U19

  • par Gwendal Chabas

    • Entre fin novembre et début décembre, l'équipe de France U19 disputera les éliminatoires à l'Euro U19. Deux défenseures Lyonnaises seront de la partie.

    Chez les jeunes aussi, il y a de belles et grandes échéances à vivre. Pour l'équipe de France féminine U19 par exemple, c'est l'Euro qui aura lieu du 27 juin au 10 juillet 2026 en Bosnie-Herzégovine. Mais avant de prétendre à faire aussi bien, voire mieux que la génération précédente (finaliste en juin 2025), le groupe de Philippe Joly doit d'abord se qualifier.

    Pour cela, il a rendez-vous le 23 novembre pour le début du rassemblement à Clairefontaine. Les Françaises partiront ensuite pour le Pays de Galles où se déroulera le premier tour des éliminatoires. Vingt footballeuses y participeront, dont deux Lyonnaises. Deux défenseures de la réserve rhodanienne en D3, Romane Rafalski et Aalyah Samadi.

    Se classer 1res, 2es ou 3es pour aller au tour suivant

    Les Bleuettes affronteront la Turquie le mercredi 26 novembre, puis la Finlande le samedi 29, et pour finir, les Galloises le mardi 2 décembre. Normalement, cette étape est dans leurs cordes puisqu'il faut terminer à l'une des trois premières places de la poule afin d'accéder au deuxième tour. Un premier arrêt néanmoins obligatoire sur la route de la compétition européenne.

    à lire également
    Ballon OL à l'entraînement
    OL académie : fin de série et vrai coup d'arrêt pour les U17

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : deux Fenottes retenues pour les qualifications à l'Euro U19 11:50
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : les derniers internationaux en piste ce mardi 11:00
    Thomas Leonard lors d'OL - Reims
    Thomas Léonard pour arbitrer Auxerre - OL dimanche 10:10
    Karim Benzema, capitaine d'Al-Ittihad
    Mercato : Karim Benzema (ex-OL) veut jouer encore deux ans 09:25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL : Maitland-Niles, ailier de circonstance ou véritable solution au poste ? 08:40
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : de Carvalho (Portugal U20) titulaire, Karabec (Tchéquie) buteur 08:00
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    OL - Mercato : Tagliafico ne ferme "pas la porte" à un départ l'été prochain 07:30
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    OL : Fonseca n'a plus que deux matchs à tenir 17/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines continuent leur sans-faute 17/11/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) préservé pour Sénégal - Kenya ? 17/11/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes s’entraînera à Décines mardi avant de rallier Turin 17/11/25
    Nicolas Tagliafico après un entraînement de l'OL
    OL - Mercato : Tagliafico revient sur son été libre 17/11/25
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue 1 : l’OL parmi les clubs français les plus concernés par la trêve 17/11/25
    Lassine Sinayoko, attaquant d'Auxerre
    Avant d’affronter l’OL, Auxerre traverse une vraie zone de turbulences 17/11/25
    Juventus - OL
    Juventus Turin - OL Lyonnes : un sextuor espagnol à l’arbitrage 17/11/25
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    En pleine réorganisation à Eagle Football, Textor dément être ruiné 17/11/25
    Lucas Chevalier, le numéro 2 des Bleus.
    Avec Chevalier, le PSG supplante l’OL chez les Bleus sous Deschamps 17/11/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connait (presque) tous ses potentiels adversaires 17/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut