OL : les derniers internationaux en piste ce mardi

À cinq jours d'affronter Auxerre en Ligue 1, l'OL voit plusieurs de ses internationaux encore en lice jouer ce mardi. Tanner Tessmann sera le dernier à faire son retour.

L'Argentin Nicolas Tagliafico en a terminé avec la trêve internationale, tous comme Mathys de Carvalho (Portugal U20) et Adam Karabec (Tchéquie). Mais leurs sept autres coéquipiers du groupe professionnel ont encore un dernier effort à livrer avant de retrouver l'OL. Ce mardi, les derniers internationaux lyonnais seront sur les terrains pour des affiches plus ou moins importantes.

Le Sénégal de Moussa Niakhaté d'abord, avec à 16 heures une confrontation amicale contre le Kenya. Néanmoins, le défenseur sénégalais, particulièrement utilisé sur ce début de saison, pourrait être préservé après la défaite de samedi contre le Brésil durant laquelle il a joué 90 minutes.

Les jeunes sur tous les terrains d'Europe

Chez les jeunes aussi, le club rhodanien est très représenté. Dans les éliminatoires pour l'Euro U19, nous avons les Français Khalis Merah et Enzo Molebe. Déjà qualifiés, les Bleuets affrontent la Hongrie à 17h30. On devrait assister à un turnover de la part du sélectionneur Bernard Diomède. Le Portugal U19 du gardien Matthias Da Silva doit éviter la défaite face à la Belgique pour s'assurer une place au deuxième tour (18 heures).

Idem pour la compétition continentale U21, avec Afonso Moreira (Portugal) et Teo Barišić (Croatie). L'ailier disputera un véritable choc décisif face à la République Tchèque à 18 heures. Le premier face au deuxième du groupe B. Les Croates aussi sont en lice pour prendre la tête de leur poule. Il faudra pour cela glaner un bon résultat en Hongrie à 20 heures.

L'interrogation Tessmann

Du côté des États-Unis, Tanner Tessmann sera le dernier à entrer en piste. Avec les USA, le milieu de terrain défiera l'Uruguay à 1 heure du matin entre mardi et mercredi. Avec le voyage retour plus le décalage horaire, l'Américain pourrait ne reprendre l'entraînement que vendredi. À voir quel sera son temps de jeu, alors qu'il est resté sur la pelouse durant 90 minutes face au Paraguay samedi (2-1).

N'oublions pas non plus la Coupe du monde U17, où sont encore en course Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodríguez. Le Français défiera le Brésil ce mardi à 14h30, tandis que l'Anglais se mesurera à l'Autriche (16h45). Objectif, rejoindre les quarts de finale du Mondial au Qatar.