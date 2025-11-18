Actualités
Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
Afonso Moreira lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : les derniers internationaux en piste ce mardi

  • par Gwendal Chabas

    • À cinq jours d'affronter Auxerre en Ligue 1, l'OL voit plusieurs de ses internationaux encore en lice jouer ce mardi. Tanner Tessmann sera le dernier à faire son retour.

    L'Argentin Nicolas Tagliafico en a terminé avec la trêve internationale, tous comme Mathys de Carvalho (Portugal U20) et Adam Karabec (Tchéquie). Mais leurs sept autres coéquipiers du groupe professionnel ont encore un dernier effort à livrer avant de retrouver l'OL. Ce mardi, les derniers internationaux lyonnais seront sur les terrains pour des affiches plus ou moins importantes.

    Le Sénégal de Moussa Niakhaté d'abord, avec à 16 heures une confrontation amicale contre le Kenya. Néanmoins, le défenseur sénégalais, particulièrement utilisé sur ce début de saison, pourrait être préservé après la défaite de samedi contre le Brésil durant laquelle il a joué 90 minutes.

    Les jeunes sur tous les terrains d'Europe

    Chez les jeunes aussi, le club rhodanien est très représenté. Dans les éliminatoires pour l'Euro U19, nous avons les Français Khalis Merah et Enzo Molebe. Déjà qualifiés, les Bleuets affrontent la Hongrie à 17h30. On devrait assister à un turnover de la part du sélectionneur Bernard Diomède. Le Portugal U19 du gardien Matthias Da Silva doit éviter la défaite face à la Belgique pour s'assurer une place au deuxième tour (18 heures).

    Idem pour la compétition continentale U21, avec Afonso Moreira (Portugal) et Teo Barišić (Croatie). L'ailier disputera un véritable choc décisif face à la République Tchèque à 18 heures. Le premier face au deuxième du groupe B. Les Croates aussi sont en lice pour prendre la tête de leur poule. Il faudra pour cela glaner un bon résultat en Hongrie à 20 heures.

    L'interrogation Tessmann

    Du côté des États-Unis, Tanner Tessmann sera le dernier à entrer en piste. Avec les USA, le milieu de terrain défiera l'Uruguay à 1 heure du matin entre mardi et mercredi. Avec le voyage retour plus le décalage horaire, l'Américain pourrait ne reprendre l'entraînement que vendredi. À voir quel sera son temps de jeu, alors qu'il est resté sur la pelouse durant 90 minutes face au Paraguay samedi (2-1).

    N'oublions pas non plus la Coupe du monde U17, où sont encore en course Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodríguez. Le Français défiera le Brésil ce mardi à 14h30, tandis que l'Anglais se mesurera à l'Autriche (16h45). Objectif, rejoindre les quarts de finale du Mondial au Qatar.

    à lire également
    Thomas Leonard lors d'OL - Reims
    Thomas Léonard pour arbitrer Auxerre - OL dimanche

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : deux Fenottes retenues pour les qualifications à l'Euro U19 11:50
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : les derniers internationaux en piste ce mardi 11:00
    Thomas Leonard lors d'OL - Reims
    Thomas Léonard pour arbitrer Auxerre - OL dimanche 10:10
    Karim Benzema, capitaine d'Al-Ittihad
    Mercato : Karim Benzema (ex-OL) veut jouer encore deux ans 09:25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL : Maitland-Niles, ailier de circonstance ou véritable solution au poste ? 08:40
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : de Carvalho (Portugal U20) titulaire, Karabec (Tchéquie) buteur 08:00
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    OL - Mercato : Tagliafico ne ferme "pas la porte" à un départ l'été prochain 07:30
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    OL : Fonseca n'a plus que deux matchs à tenir 17/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines continuent leur sans-faute 17/11/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) préservé pour Sénégal - Kenya ? 17/11/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes s’entraînera à Décines mardi avant de rallier Turin 17/11/25
    Nicolas Tagliafico après un entraînement de l'OL
    OL - Mercato : Tagliafico revient sur son été libre 17/11/25
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue 1 : l’OL parmi les clubs français les plus concernés par la trêve 17/11/25
    Lassine Sinayoko, attaquant d'Auxerre
    Avant d’affronter l’OL, Auxerre traverse une vraie zone de turbulences 17/11/25
    Juventus - OL
    Juventus Turin - OL Lyonnes : un sextuor espagnol à l’arbitrage 17/11/25
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    En pleine réorganisation à Eagle Football, Textor dément être ruiné 17/11/25
    Lucas Chevalier, le numéro 2 des Bleus.
    Avec Chevalier, le PSG supplante l’OL chez les Bleus sous Deschamps 17/11/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connait (presque) tous ses potentiels adversaires 17/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut