OL : Niakhaté toujours en tête des minutes jouées

Après seize matchs disputés, l’OL est entré dans une troisième trêve internationale depuis lundi. Avant un dernier mois de compétition encore intense, Moussa Niakhaté reste le joueur qui a disputé le plus de minutes.

La trêve internationale pourrait être bien vue. Néanmoins, l’OL recommence à devenir attractif avec de nombreux internationaux dans son effectif. Alors, pour le repos, il faudra repasser. Il y a bien eu quelques accords trouvés avec certaines sélections pour limiter le temps de jeu de joueurs, mais Paulo Fonseca ne peut pas interagir sur le temps de récupération de ses éléments. Avec son effectif réduit en nombre, l’entraîneur lyonnais veut éviter des blessures bêtes, à force de tirer sur la corde. On a pu le voir avec Corentin Tolisso ou encore Clinton Mata, les organismes commencent à être mis à rude épreuve à l’OL.

Seulement 70 minutes manquées par le Sénégalais

Fonseca tente de faire un maximum de rotations, notamment pendant les matchs de Ligue Europa, mais certains se retrouvent bien moins gérés que d’autres. C’est spécifiquement le cas de la défense. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les trois joueurs les plus utilisés par le Portugais évoluent en défense. Sur les 16 matchs joués par l’OL, Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ainsley Maitland-Niles et Tanner Tessmann sont les seuls à les avoir tous disputés.

Néanmoins, le milieu américain a un peu plus tourné que les autres, expliquant ainsi ses 1062 minutes, septième temps de jeu dans l’effectif. Pour les trois autres cités, le repos ne dure pas bien longtemps. Sur les 1440 minutes de temps réglementaire, Niakhaté arrive en tête avec 1363 disputées. Mata le talonne avec 1339’ et Maitland-Niles complète le podium (1268’).