Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
Michele Kang, présidente de l’OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Kang parmi les femmes les plus influentes dans le sport

  David Hernandez
    • Patronne de l’OL Lyonnes et désormais présidente de l’OL, Michele Kang continue de tisser sa toile dans le foot. Elle fait partie du top 5 des femmes américaines les plus influentes dans le sport, d’après Forbes.

    Elle n’avait certainement pas prévu ce cas de figure. Mais, en jouant les sauveuses en juillet dernier, elle a également rattrapé les erreurs qu’elle avait pu faire avec les autres actionnaires tout au long du règne de John Textor. Ces derniers mois, Michele Kang est devenue la pièce centrale du nouveau projet de l’OL, au point de devenir la présidente du club lyonnais et d’Eagle Football Group. En prenant le contrôle de l’OL Lyonnes il y a plus d’un an et demi, l’Américaine voulait s’émanciper des garçons, finalement, elle a été rattrapée par la réalité lyonnaise. Très présente dans le quotidien du club, même si elle délègue avant tout à Michael Gerlinger, son directeur général, Kang continue d’asseoir son influence dans le monde du ballon rond.

    Philanthrope pour le développement du sport féminin

    Propriétaire de l’OL Lyonnes, de Washington Spirit ou encore du London City Lionesses sous l’égide de la holding Kynisca, la femme d’affaires américaine veut faire bouger les choses pour le développement du sport féminin. Une réputation de philanthrope qui lui vaut une place parmi les femmes américaines les plus influentes dans le sport d’après Forbes. Elle se classe cinquième de ce classement, derrière Caitlin Clark, star de la WNBA.

    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end
