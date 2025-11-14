Actualités
OL Académie
OL Académie

OL Académie : le programme du week-end

  • par David Hernandez

    • Week-end chargé au sein de l’OL Académie. Cinq matchs au programme, dont un choc pour les U19 à Clermont.

    Pas de match chez les pros entre la trêve internationale des garçons et la Coupe LFFP chez les filles, mais un programme corsé pour l’OL Académie. Tout commencera ce vendredi soir avec un match amical pour la réserve de Gueïda Fofana. Elle se frottera à Rumilly où évolue Lilian Coponat, ancien pensionnaire de l’Académie et parti durant l’été chez le pensionnaire de National 2. C’est avant tout samedi que les regards seront braqués sur le centre de formation et notamment les U19 de Florent Balmont. Battus à Bobigny le week-end dernier, les Lyonnais ont manqué l’occasion de revenir sur les pas de Clermont. Dommage puisque ce samedi (15h), les deux premiers de la poule B se font face. En Auvergne, l’objectif est clair : gagner pour revenir à égalité.

    Les U17 veulent poursuivre leur série

    Samedi, la réserve féminine jouera également à 15h avec un déplacement en Principauté pour affronter l’équipe de l’AS Monaco Football Féminin. Leader à égalité avec l’AS Cannes, l’OL ne devrait pas avoir de grosses difficultés sur le Rocher face à une équipe qui n’affiche que six points en sept matchs. Dimanche, ce sera au tour des U17 garçons et des U19 féminines de venir mettre un terme à ce nouveau week-end de football à l’Académie.

    Déjà qualifiées pour la phase Élite, les jeunes Lyonnaises veulent désormais finir cette première phase invaincues et avec 100% de victoires. Cela passe face à un nouveau succès contre Fleury. Pour les U17 de Samy Saci, le déplacement à Dijon, cinquième, s’annonce périlleux mais doit leur permettre de continuer leur chemin en tête de la poule C (14h30).

    à lire également
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    OL : Kang parmi les femmes les plus influentes dans le sport

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    OL : Kang parmi les femmes les plus influentes dans le sport 12:40
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 11:50
    Jordan Veretout lors de Rangers - OL
    Veretout aurait "aimé joué à (sa) place" à l’OL 11:00
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL en tête de son groupe 10:15
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Après trois séances, les joueurs de l’OL coupent quatre jours 09:30
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL - International : Karabec décisif, Meyo éliminé 08:45
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Ayant ressenti une douleur contre le PSG, Mata est resté à l’OL 08:00
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Après la trêve, l’OL a un dernier mois à bien gérer 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Yassin Fekir lors de sa signature au Betis Séville
    Yassin Fekir (ex-OL) a rebondi au GOAL FC 13/11/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Niakhaté appelle à soutenir Kluivert 13/11/25
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - International : Barisic, Meyo et Karabec sur le pont 13/11/25
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : face au PSG, l'OL a couru, beaucoup couru 13/11/25
    Breyton Fougeu lors de l'amical entre la réserve de l'OL et Gueugnon
    Mercato : formé à l’OL, Breyton Fougeu rebondit à Guingamp 13/11/25
    Arsen Zakharyan avec la sélection russe
    OL - Mercato : un intérêt pour un joueur de la Real Sociedad ? 13/11/25
    Rayan Cherki en discussions avec Laurent Blanc lors de Troyes - OL
    Ex-OL : Blanc souligne une constance désormais chez Cherki 13/11/25
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    Touché avec l’OL, Sulc a logiquement fait une croix sur la Tchéquie 13/11/25
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Renard (OL Lyonnes) centenaire en Ligue des champions 13/11/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : deux clauses dans le prêt d’Endrick à l’OL ? 13/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut