OL Académie : le programme du week-end

Week-end chargé au sein de l’OL Académie. Cinq matchs au programme, dont un choc pour les U19 à Clermont.

Pas de match chez les pros entre la trêve internationale des garçons et la Coupe LFFP chez les filles, mais un programme corsé pour l’OL Académie. Tout commencera ce vendredi soir avec un match amical pour la réserve de Gueïda Fofana. Elle se frottera à Rumilly où évolue Lilian Coponat, ancien pensionnaire de l’Académie et parti durant l’été chez le pensionnaire de National 2. C’est avant tout samedi que les regards seront braqués sur le centre de formation et notamment les U19 de Florent Balmont. Battus à Bobigny le week-end dernier, les Lyonnais ont manqué l’occasion de revenir sur les pas de Clermont. Dommage puisque ce samedi (15h), les deux premiers de la poule B se font face. En Auvergne, l’objectif est clair : gagner pour revenir à égalité.

Les U17 veulent poursuivre leur série

Samedi, la réserve féminine jouera également à 15h avec un déplacement en Principauté pour affronter l’équipe de l’AS Monaco Football Féminin. Leader à égalité avec l’AS Cannes, l’OL ne devrait pas avoir de grosses difficultés sur le Rocher face à une équipe qui n’affiche que six points en sept matchs. Dimanche, ce sera au tour des U17 garçons et des U19 féminines de venir mettre un terme à ce nouveau week-end de football à l’Académie.

Déjà qualifiées pour la phase Élite, les jeunes Lyonnaises veulent désormais finir cette première phase invaincues et avec 100% de victoires. Cela passe face à un nouveau succès contre Fleury. Pour les U17 de Samy Saci, le déplacement à Dijon, cinquième, s’annonce périlleux mais doit leur permettre de continuer leur chemin en tête de la poule C (14h30).