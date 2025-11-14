Actualités
Jordan Veretout lors de Rangers - OL
Jordan Veretout lors de Rangers – OL (Photo by Ian MacNicol / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Veretout aurait "aimé joué à (sa) place" à l’OL

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • Parti cet été au Qatar, Jordan Veretout n’a passé qu’une saison à l’OL. S’il a apprécié son passage, le milieu regrette de ne pas avoir joué à son poste de prédilection de l’entrejeu lyonnais.

    Un petit tour et puis s’en va. Recruté comme joker en septembre 2024, Jordan Veretout n’aura pas fait long feu à l’OL. Possédant un salaire imposant, l’international français a logiquement fait partie des profils susceptibles de mettre les voiles durant l’été dernier pour réduire la masse salariale. C’est finalement du côté du Qatar et d’Al-Arabi que Veretout s’est lancé dans une nouvelle aventure après seulement 38 matchs sous les couleurs lyonnaises. "Je retiens que le positif dans tous les clubs où je suis passé, a-t-il déclaré à Foot Mercato. J’ai fait de belles rencontres à Lyon, j’ai aussi travaillé avec des gens extraordinaires."

    "J'avais fait une superbe saison à la Roma avec Fonseca"

    Si Jordan Veretout garde le positif, le milieu regrette malgré tout son utilisation. Débarqué entre Rhône et Saône pour apporter son expérience, le natif d’Ancenis estime n’avoir pas pu donner la pleine mesure de son talent à cause de son positionnement. "À Lyon, on ne m’a pas mis à ma place. Ils le savent, je leur ai dit, ils l’ont compris aussi. (…) Je n’ai pas été compris alors que j’avais fait une superbe saison à la Roma grâce à Paulo Fonseca. Malheureusement, je n’ai pas ressenti le même feeling à Lyon."

    Les regrets, Jordan Veretout ne les a pas en travers de la gorge, conscient également que la concurrence était rude à son poste avec "Coco (Tolisso, ndlr) qui a fait une super saison. C’est un peu le poste que j’aime, donc je ne peux rien leur reprocher, à part que de temps en temps, j’aurais voulu plus jouer à gauche et on m’a mis beaucoup à droite." Depuis son arrivée au Qatar, Veretout est devenu indispensable, étant titulaire sur les sept premières journées de championnat (deux buts).

    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL en tête de son groupe
    1 commentaire
    1. Avatar
      Guilyon - ven 14 Nov 25 à 11 h 39

      Je suis facétieux. Il aurait dû vouloir jouer à SA place plutôt qu'à la mienne. Il aurait été beaucoup moins en tribunes.

      Signaler

