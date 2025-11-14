Challenge Espoirs : la réserve de l’OL en tête de son groupe

Suite au match entre Nice et Montpellier mercredi, la réserve de l’OL sait qu’elle est seule en tête de son groupe en Challenge Espoirs. Prochain rendez-vous le 29 novembre face au club montpelliérain.

Dans cette première partie de saison, c’est peut-être la seule éclaircie au sein de la réserve de l’OL. Engluée dans le ventre mou de la poule K en National 3, la formation lyonnaise dispute parallèlement le Challenge Espoirs organisé par la FFF. Un tournoi qui regroupe plusieurs centres de formation français et qui doit ainsi permettre de donner du temps de jeu aux joueurs de 18 à 22 ans. Après trois journées, les joueurs de Gueïda Fofana sont en très bonne position.

Une phase de poule qui s'étire jusqu'à avril

Après deux nuls contre l’OM et le Paris FC, mais le point de la victoire aux tirs au but, l’OL avait remporté son premier match au terme des 90 minutes dans le derby contre Saint-Étienne le 25 octobre dernier (2-1). Seulement, tous les matchs ne se disputant pas en même temps, il a fallu attendre mercredi et le nul entre Nice et Montpellier pour avoir un état des lieux plus parlant concernant la situation de la poule A. Avec huit points en trois matchs, la réserve lyonnaise mène les débats devant celle de l’OM (7 points) et du Paris FC (6 points). Prochain rendez-vous pour les jeunes pousses rhodaniennes, le 29 novembre à Montpellier.