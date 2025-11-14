Actualités
Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
Les joueurs de l’OL à l’entraînement avant Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Après trois séances, les joueurs de l’OL coupent quatre jours

  • par David Hernandez

    • Ayant eu une séance mardi, mercredi, les joueurs de l’OL ont vécu un dernier entraînement jeudi matin. Les Lyonnais sont désormais au repos jusqu’à lundi midi.

    Il y avait de la jeunesse dans l'effectif dirigé par Paulo Fonseca ces derniers jours. Face à l'absence de nombreux internationaux, l'entraîneur de l'OL a dû piocher au sein de la réserve pour faire le nombre durant les trois séances au programme de cette première trêve internationale. On en serait même à dire que ce sont les pros comme Abner, Tyler Morton ou encore Ainsley Maitland-Niles qui se sont greffés au groupe Pro 2 plus que l'inverse. Toutefois, cette première semaine servait avant tout à maintenir le rythme, tout en pouvant récupérer un maximum avant le dernier coup de collier de cette année 2025.

    Retour à un schéma classique d'entraînement semaine prochaine

    Comme expliqué en début de semaine, les Lyonnais ont eu le droit à trois entraînements matinaux mardi, mercredi et ce jeudi. Des séances collectives pour certains ou individualisées pour d'autres en délicatesse physiquement comme Clinton Mata. Orel Mangala était de la partie, mais reste à savoir si le Belge arrive à enchaîner ou non. Quoi qu'il en soit, depuis jeudi midi, les joueurs de l'OL présents à Décines ont pu couper avec le football. Paulo Fonseca a accordé quatre jours de repos pour se ressourcer en famille avant un retour à l'entraînement lundi après-midi. Il sera alors temps de se plonger complètement dans la préparation du déplacement à Auxerre, dimanche 23 novembre (15h).

    à lire également
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL - International : Karabec décisif, Meyo éliminé

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Après trois séances, les joueurs de l’OL coupent quatre jours 09:30
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL - International : Karabec décisif, Meyo éliminé 08:45
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Ayant ressenti une douleur contre le PSG, Mata est resté à l’OL 08:00
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Après la trêve, l’OL a un dernier mois à bien gérer 07:30
    Yassin Fekir lors de sa signature au Betis Séville
    Yassin Fekir (ex-OL) a rebondi au GOAL FC 13/11/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Niakhaté appelle à soutenir Kluivert 13/11/25
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - International : Barisic, Meyo et Karabec sur le pont 13/11/25
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : face au PSG, l'OL a couru, beaucoup couru 13/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Breyton Fougeu lors de l'amical entre la réserve de l'OL et Gueugnon
    Mercato : formé à l’OL, Breyton Fougeu rebondit à Guingamp 13/11/25
    Arsen Zakharyan avec la sélection russe
    OL - Mercato : un intérêt pour un joueur de la Real Sociedad ? 13/11/25
    Rayan Cherki en discussions avec Laurent Blanc lors de Troyes - OL
    Ex-OL : Blanc souligne une constance désormais chez Cherki 13/11/25
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    Touché avec l’OL, Sulc a logiquement fait une croix sur la Tchéquie 13/11/25
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Renard (OL Lyonnes) centenaire en Ligue des champions 13/11/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : deux clauses dans le prêt d’Endrick à l’OL ? 13/11/25
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    Equipe de France U19 : Molebe et Merah (OL) lancent bien leur qualification 13/11/25
    Tony Parker, président de l'ASVEL
    L’OL et l’ASVEL de nouveau en affaires ? Parker ne ferme pas la porte 13/11/25
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Ligue des champions : OL Lyonnes continue son sans-faute 13/11/25
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    OL : Moreira, la belle surprise que personne n’attendait 13/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut