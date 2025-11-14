Après trois séances, les joueurs de l’OL coupent quatre jours

Ayant eu une séance mardi, mercredi, les joueurs de l’OL ont vécu un dernier entraînement jeudi matin. Les Lyonnais sont désormais au repos jusqu’à lundi midi.

Il y avait de la jeunesse dans l'effectif dirigé par Paulo Fonseca ces derniers jours. Face à l'absence de nombreux internationaux, l'entraîneur de l'OL a dû piocher au sein de la réserve pour faire le nombre durant les trois séances au programme de cette première trêve internationale. On en serait même à dire que ce sont les pros comme Abner, Tyler Morton ou encore Ainsley Maitland-Niles qui se sont greffés au groupe Pro 2 plus que l'inverse. Toutefois, cette première semaine servait avant tout à maintenir le rythme, tout en pouvant récupérer un maximum avant le dernier coup de collier de cette année 2025.

Retour à un schéma classique d'entraînement semaine prochaine

Comme expliqué en début de semaine, les Lyonnais ont eu le droit à trois entraînements matinaux mardi, mercredi et ce jeudi. Des séances collectives pour certains ou individualisées pour d'autres en délicatesse physiquement comme Clinton Mata. Orel Mangala était de la partie, mais reste à savoir si le Belge arrive à enchaîner ou non. Quoi qu'il en soit, depuis jeudi midi, les joueurs de l'OL présents à Décines ont pu couper avec le football. Paulo Fonseca a accordé quatre jours de repos pour se ressourcer en famille avant un retour à l'entraînement lundi après-midi. Il sera alors temps de se plonger complètement dans la préparation du déplacement à Auxerre, dimanche 23 novembre (15h).