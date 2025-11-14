Actualités
Orange prolonge son partenariat avec la FFF
Orange prolonge son partenariat avec la FFF

Partenaire de l’OL Lyonnes, Orange renforce son engagement avec la FFF

  • par David Hernandez

    • Ayant signé un partenariat avec l’OL Lyonnes il y a un peu plus d’un an, Orange reste engagé dans le développement du foot féminin en France. L’opérateur a prolongé son aventure avec la FFF jusqu’en 2030.

    Il y a un an et demi, Orange avait fait le choix de ne pas poursuivre sa collaboration avec l’équipe première des garçons de l’OL. Néanmoins, l’entreprise n’avait pas mis longtemps à revenir dans l’environnement lyonnais. En décembre 2024, elle décidait de s’associer avec l’OL Lyonnes, dans un but de promotion du football féminin en France. Ce n’était pas une première puisque Orange était déjà en partenariat avec la FFF et donc les différentes équipes de France A.

    50% pour les Bleus et l'autre moitié pour les Bleues

    Partenaire officiel de l’OL Lyonnes, Orange va poursuivre son engagement avec la Fédération française de football. Jeudi soir en marge de France - Ukraine, Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas ont officialisé la prolongation du partenariat jusqu’en 2030, aux côtés de Samuel Umtiti, ancien défenseur de l'OL, et Elisa De Almeida. Avec une particularité et non des moindres. Le montant financier donné par l’entreprise française sera distribué à 50% pour les Bleus de Didier Deschamps et 50% pour la sélection de Laurent Bonadei. Une première pour un partenaire de la FFF.

    à lire également
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    OL : Niakhaté toujours en tête des minutes jouées

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Orange prolonge son partenariat avec la FFF
    Partenaire de l’OL Lyonnes, Orange renforce son engagement avec la FFF 14:20
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    OL : Niakhaté toujours en tête des minutes jouées 13:30
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    OL : Kang parmi les femmes les plus influentes dans le sport 12:40
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 11:50
    Jordan Veretout lors de Rangers - OL
    Veretout aurait "aimé joué à (sa) place" à l’OL 11:00
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL en tête de son groupe 10:15
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Après trois séances, les joueurs de l’OL coupent quatre jours 09:30
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL - International : Karabec décisif, Meyo éliminé 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Ayant ressenti une douleur contre le PSG, Mata est resté à l’OL 08:00
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Après la trêve, l’OL a un dernier mois à bien gérer 07:30
    Yassin Fekir lors de sa signature au Betis Séville
    Yassin Fekir (ex-OL) a rebondi au GOAL FC 13/11/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Niakhaté appelle à soutenir Kluivert 13/11/25
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - International : Barisic, Meyo et Karabec sur le pont 13/11/25
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : face au PSG, l'OL a couru, beaucoup couru 13/11/25
    Breyton Fougeu lors de l'amical entre la réserve de l'OL et Gueugnon
    Mercato : formé à l’OL, Breyton Fougeu rebondit à Guingamp 13/11/25
    Arsen Zakharyan avec la sélection russe
    OL - Mercato : un intérêt pour un joueur de la Real Sociedad ? 13/11/25
    Rayan Cherki en discussions avec Laurent Blanc lors de Troyes - OL
    Ex-OL : Blanc souligne une constance désormais chez Cherki 13/11/25
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    Touché avec l’OL, Sulc a logiquement fait une croix sur la Tchéquie 13/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut