Ayant signé un partenariat avec l’OL Lyonnes il y a un peu plus d’un an, Orange reste engagé dans le développement du foot féminin en France. L’opérateur a prolongé son aventure avec la FFF jusqu’en 2030.

Il y a un an et demi, Orange avait fait le choix de ne pas poursuivre sa collaboration avec l’équipe première des garçons de l’OL. Néanmoins, l’entreprise n’avait pas mis longtemps à revenir dans l’environnement lyonnais. En décembre 2024, elle décidait de s’associer avec l’OL Lyonnes, dans un but de promotion du football féminin en France. Ce n’était pas une première puisque Orange était déjà en partenariat avec la FFF et donc les différentes équipes de France A.

50% pour les Bleus et l'autre moitié pour les Bleues

Partenaire officiel de l’OL Lyonnes, Orange va poursuivre son engagement avec la Fédération française de football. Jeudi soir en marge de France - Ukraine, Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas ont officialisé la prolongation du partenariat jusqu’en 2030, aux côtés de Samuel Umtiti, ancien défenseur de l'OL, et Elisa De Almeida. Avec une particularité et non des moindres. Le montant financier donné par l’entreprise française sera distribué à 50% pour les Bleus de Didier Deschamps et 50% pour la sélection de Laurent Bonadei. Une première pour un partenaire de la FFF.