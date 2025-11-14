Actualités
Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l’OL (crédit : David Hernandez)

Vercoutre (ex-OL) retrouve Abidal et Adryelson à Dubaï

  • par David Hernandez

    • Sans club depuis son limogeage de l'OL en janvier 2025, Rémy Vercoutre va reprendre du service. L'entraîneur des gardiens s'est engagé avec le club émirati d'Al Wasl.

    Il avait encore un peu en travers de la gorge son éviction de l'OL en janvier dernier. Estimant avoir fait les frais du départ de Pierre Sage et de l'arrivée de Paulo Fonseca avec un staff élargi, Rémy Vercoutre avait donc dû quitter le club lyonnais à contrecœur. Sans club depuis cette éviction, malgré la tentative de Sage de le ramener à Lens durant l'été, l'entraîneur des gardiens officiait de façon occasionnelle avec l'équipe nationale de l'Île Maurice. Un coup de main, mais pas d'emploi à plein temps, ce qui lui avait permis de se lancer dans une carrière de consultant sur la nouvelle chaîne Ligue 1+.

    Abidal a poussé pour son arrivée

    Ce poste devrait certainement être mis en stand-by dans les prochains mois, car Vercoutre a trouvé un nouveau club pour officier comme entraîneur des gardiens. Direction les Émirats arabes unis et Dubaï pour six mois et un rôle dans le staff d'Al Wasl. Il ne sera pas dépaysé puisqu'il retrouve Éric Abidal, directeur sportif du club et qui a poussé pour recruter son ancien coéquipier, mais aussi Adryelson, débarqué à Dubaï l'été dernier en provenance de l'OL.

