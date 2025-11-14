Caqueret (ex-OL) n'a pas le blues de Lyon

Parti à Côme il y a bientôt un an, Maxence Caqueret a eu le temps de juger la Serie A. L'ancien milieu de l'OL regrette les matchs plus fermés qu'en Ligue 1.

Il y a dix mois, il faisait ses adieux à son club de cœur. Après avoir passé toute sa formation à l'OL, joué 184 matchs en pro et porté le brassard de capitaine, Maxence Caqueret tournait la page pour rejoindre Côme. Un départ qui convenait à toutes les parties, tant le milieu vivait une période compliquée, relégué sur le banc par Pierre Sage. En Italie, le natif de Vénissieux vit sa première expérience loin de Lyon et de sa famille. Devenu papa ces derniers mois, Caqueret se montre plutôt satisfait de cette première année. "Si Lyon me manque ? Pas forcément, car quand nous avons un jour de repos, je reviens souvent sur place pour voir mes amis et ma famille, a-t-il concédé dans une interview à la Gazzetta dello Sport. Il n'y a que cinq heures de voiture... Une chose qui me manque de la France, c'est le pain."

"Le championnat italien est équilibré"

Il faut dire que le cadre à Côme est loin d'être le pire pour s'épanouir personnellement et professionnellement. Depuis le début de saison, Caqueret a disputé onze matchs avec le club lombard, aux moyens et aux ambitions élevées. Septième à quatre points de la Ligue des champions, Côme est dans le bon wagon. "J'aime beaucoup le fait que le championnat soit équilibré. On ne sait pas qui va gagner le titre en avance, qui va jouer les coupes européennes et qui va se sauver. Ce que j'aime un peu moins, les matches souvent fermés. Mais c'est aussi la beauté du côté tactique du football italien". Un championnat qui devrait permettre à Caqueret de progresser encore à 25 ans.