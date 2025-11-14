Actualités
Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
Nicolas Tagliafico lors d’Argentine – Canada (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

OL : Tagliafico titulaire avec l'Argentine, De Carvalho joue avec les U20 portugais

  • par David Hernandez

    • Ce vendredi, seuls deux joueurs de l'OL sont sur le pont. Dans un match de gala en Angola, Nicolas Tagliafico ne croisera pas la route de Clinton Mata. Mathys De Carvalho évoluera lui avec les U20 du Portugal.

    Pour les 50 ans de son indépendance, l'Angola a mis les petits plats dans les grands. Cela a coûté quelques millions d'euros, mais le pays africain a réussi à ramener Lionel Messi sur le sol angolais et c'est clairement l'attraction de ce 14 novembre. Malheureusement pour lui, Clinton Mata ne sera pas de la partie, la faute à une douleur ressentie contre le PSG dimanche dernier. Le défenseur de l'OL ne croisera donc pas la route de son coéquipier Nicolas Tagliafico.

    Titulaire en défense centrale

    Exclu en Ligue 1 et suspendu à Auxerre dans dix jours, le latéral peut donc profiter de cette trêve internationale, même si Paulo Fonseca aimerait sûrement le voir ménagé par Lionel Scaloni. Ce ne sera pas au coup d'envoi d'Angola - Argentine, car le Lyonnais est titulaire.

    Ce vendredi, l'Argentin ne sera pas le seul sur le pont. Orphelin d'Afonso Moreira promu avec les U21 portugais, Mathys De Carvalho disputera le cinquième match de l'Elite League U20. Pour le moment, le Portugal fait la course en tête avec quatre victoires en quatre matchs. Le milieu de l'OL et son compatriote affrontent à 18h30 l'Italie.

