Ligue 1 : l’OL parmi les équipes les moins menées au score

Mené au score par trois fois contre le PSG, l'OL avait trouvé les ressources pour égaliser par deux fois. Depuis le début de la saison, la formation lyonnaise est parmi celles qui ont passé le moins de temps en courant derrière au score. Même si cela n'a pas empêché de perdre à quatre reprises déjà.

Dimanche dernier, il y avait de la frustration au coup de sifflet final d'OL - PSG. Les Lyonnais avaient ce sentiment d'injustice face aux différentes décisions de Benoit Bastien, mais aussi la déception de ne pas avoir accroché au moins un point après avoir tenu tête au leader de Ligue 1. La faute à une absence de marquage sur Joao Neves et un coup de tête du milieu portugais pour le 3-2 parisien à quelques secondes de la fin. Un dénouement fatal pour l'OL qui avait trouvé les ressources pour revenir par deux fois au score dans cette rencontre. D'ailleurs, les joueurs de Paulo Fonseca n'avaient pas eu le temps de trop douter, revenant rapidement dans la partie à chaque fois grâce à Afonso Moreira et Ainsley Maitland-Niles.

Des buts encaissés en fin de match

Au cumulé, l'OL n'a été mené que 21 minutes sur cette rencontre de la 12e journée de Ligue 1. Cela fait malgré tout zéro point à la fin. Depuis le début de la saison, la formation rhodanienne est d'ailleurs l'une des équipes qui a le moins couru au score. Sur 1080 minutes de championnat, l'OL n'a été mené que 138 minutes, juste derrière l'OM (128) et le PSG (136). Malheureusement, contre Rennes ou encore Toulouse, cela a coûté cher avec zéro point à cause de buts encaissés en fin de match...