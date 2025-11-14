Un forum de l’emploi au Parc OL le 26 novembre

Pour accueillir au mieux les supporters, l'OL, en collaboration avec Nes & Cité et France Travail, organise un forum de l'emploi, pour le recrutement du personnel travaillant les jours de match et grands évènements, le 26 novembre.

Dimanche dernier contre le PSG, ils étaient 58 267 spectateurs à avoir pris place au Parc OL. Un record d'affluence pour l'enceinte de Décines pour un match de l'OL depuis son entrée dans les lieux en janvier 2016. Pour les dix ans, le club prévoit certaines activités et animations pour le premier mois de l'année 2026. Malgré la situation économique du club, le soutien populaire n'a peut-être jamais été aussi puissant que dans cette première partie de saison. L'accueil dans les meilleures conditions possibles reste donc une priorité au sein de la direction et c'est tout un écosystème qui fait tourner la boutique les jours de matchs à Décines.

Des offres dans différents secteurs d'activités

En ce sens, l'OL Fondation, en collaboration avec Nes & Cité et France Travail, organise un rendez-vous spécial le 26 novembre prochain au Parc OL. De 13h30 à 17h00, en porte G, les entreprises prestataires de l’Olympique lyonnais viendront présenter leurs offres d'emploi. Pour les jeunes en recherche d'extras ou des actifs voulant arrondir les fins de mois, de nombreux postes seront à pouvoir, que ce soit dans l'accueil des spectateurs, la sécurité, l'entretien ou la restauration. Pour s'inscrire, cliquez sur ce lien.