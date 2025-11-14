Actualités
Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
Le stade de l’Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL / (Crédit : Romane Thevenot)

Un forum de l’emploi au Parc OL le 26 novembre

  • par David Hernandez

    • Pour accueillir au mieux les supporters, l'OL, en collaboration avec Nes & Cité et France Travail, organise un forum de l'emploi, pour le recrutement du personnel travaillant les jours de match et grands évènements, le 26 novembre.

    Dimanche dernier contre le PSG, ils étaient 58 267 spectateurs à avoir pris place au Parc OL. Un record d'affluence pour l'enceinte de Décines pour un match de l'OL depuis son entrée dans les lieux en janvier 2016. Pour les dix ans, le club prévoit certaines activités et animations pour le premier mois de l'année 2026. Malgré la situation économique du club, le soutien populaire n'a peut-être jamais été aussi puissant que dans cette première partie de saison. L'accueil dans les meilleures conditions possibles reste donc une priorité au sein de la direction et c'est tout un écosystème qui fait tourner la boutique les jours de matchs à Décines.

    Des offres dans différents secteurs d'activités

    En ce sens, l'OL Fondation, en collaboration avec Nes & Cité et France Travail, organise un rendez-vous spécial le 26 novembre prochain au Parc OL. De 13h30 à 17h00, en porte G, les entreprises prestataires de l’Olympique lyonnais viendront présenter leurs offres d'emploi. Pour les jeunes en recherche d'extras ou des actifs voulant arrondir les fins de mois, de nombreux postes seront à pouvoir, que ce soit dans l'accueil des spectateurs, la sécurité, l'entretien ou la restauration. Pour s'inscrire, cliquez sur ce lien.

    à lire également
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    Ligue 1 : l’OL parmi les équipes les moins menées au score

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
    Un forum de l’emploi au Parc OL le 26 novembre 18:30
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    Ligue 1 : l’OL parmi les équipes les moins menées au score 17:40
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    OL : Tagliafico titulaire avec l'Argentine, De Carvalho joue avec les U20 portugais 16:50
    Maxence Caqueret avec Côme
    Caqueret (ex-OL) n'a pas le blues de Lyon 16:00
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Vercoutre (ex-OL) retrouve Abidal et Adryelson à Dubaï 15:10
    Partenaire de l’OL Lyonnes, Orange renforce son engagement avec la FFF 14:20
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    OL : Niakhaté toujours en tête des minutes jouées 13:30
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    OL : Kang parmi les femmes les plus influentes dans le sport 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 11:50
    Jordan Veretout lors de Rangers - OL
    Veretout aurait "aimé jouer à (sa) place" à l’OL 11:00
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL en tête de son groupe 10:15
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Après trois séances, les joueurs de l’OL coupent quatre jours 09:30
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL - International : Karabec décisif, Meyo éliminé 08:45
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Ayant ressenti une douleur contre le PSG, Mata est resté à l’OL 08:00
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Après la trêve, l’OL a un dernier mois à bien gérer 07:30
    Yassin Fekir lors de sa signature au Betis Séville
    Yassin Fekir (ex-OL) a rebondi au GOAL FC 13/11/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Niakhaté appelle à soutenir Kluivert 13/11/25
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - International : Barisic, Meyo et Karabec sur le pont 13/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut