Actualités
Michele Kang, présidente de l'OL
Michele Kang, présidente de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : ça bouge chez Eagle Football Holdings

  • par Gwendal Chabas

    • Michele Kang n'est plus administratrice au sein d'Eagle Football Holdings. Une décision de John Textor qui acte la rupture entre l'Américain et son associée.

    Ce n'est pas une révolution pour l'Olympique lyonnais, mais l'information a son importance. Vendredi, Eagle Football Holdings (EFH) a annoncé la nomination de cinq nouvelles têtes au sein de son conseil d'administration. John Textor a ainsi choisi de placer à ses côtés Jordan Fiksenbaum, Kevin Weston, René Eichenberger, Frank Patterson et Shahrad Tehranchi. Ce qui entraîne mécaniquement des départs.

    Ainsi, Michele Kang et Jean-Pierre Conte, les actionnaires originels de la structure, ont été relevés de leurs fonctions. Ils ne sont pas les seuls, puisque Alexander Bafer et David Horin, deux administrateurs de la maison mère chapeautant l'OL, ont aussi été priés de quitter le navire. Néanmoins, cela ne signifie pas que la patronne du club et la présidente du Eagle Football Group se désengage de l'équipe masculine.

    Textor en litige ses associés

    Selon L'Équipe, ce bouleversement marque essentiellement une rupture entre les anciens partenaires financiers qui sont aujourd'hui en pleine bataille juridique. Car à présent, EFH ressemble de plus en plus à une coquille vide, en attendant que les différents litiges se règlent. Principalement celui entre John Textor et Iconic Sports.

    Dans les jours à venir, la justice anglaise doit se prononcer sur la possibilité ou non de l'Américain de faire appel de la décision de première instance dans le procès qui oppose les deux parties. Si le tribunal britannique ne donne pas gain de cause au natif du Missouri, il devra "rembourser" 85,6 millions d'euros au fonds d'investissement. Ce qui pourrait avoir des conséquences sur la participation de l'ancien président de l'OL au sein d'Eagle Football.

