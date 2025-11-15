Avec l’OL, les matchs sont hachés en Ligue 1

Avec 340 fautes sifflées, les douze matchs de l’OL sont parmi ceux les plus sanctionnés en Ligue 1 cette saison.

Depuis dimanche dernier, l’arbitrage fait couler beaucoup d’encre. La faute à la prestation de Benoit Bastien et d’un sentiment d’injustice dans les rangs de l’OL. Un sentiment justifié puisque mardi soir, la Direction technique de l’arbitrage a confirmé que le deuxième but du PSG n’aurait pas dû être validé pour une faute de Vitinha sur Tanner Tessmann. L’OL a-t-il payé des dernières semaines où le comportement des Lyonnais a été pointé du doigt, à commencer par Corentin Tolisso ?

28 fautes en moyenne

Quoi qu’il en soit, les rencontres de Ligue 1 de la formation lyonnaise donnent lieu à de très nombreux coups de sifflet. Sur 12 journées de championnat, les arbitres ont sifflé à 340 reprises, soit 28 fautes par match. Un total élevé qui s’explique par le fait que l’OL est la deuxième équipe qui subit le plus de fautes sur ce début de saison (167) et la deuxième qui en fait le plus dans le même temps (173). Ajouter à ça, les quatre cartons rouges distribués à Tyler Morton, Abner, Hans Hateboer et Nicolas Tagliafico et les rencontres de l’OL sont loin d’être des parties de tout repos pour les arbitres.