Suite aux départs de Mark Affolter et Chris Mallon, garde-fous d’Ares, John Textor devait choisir deux nouvelles personnes pour siéger au conseil d’administration d’Eagle Football Bidco. Parmi les noms proposés par Ares, l’Américain a fait son choix.

L’actualité sportive anime le quotidien de l’OL et ce n’est pas plus mal. Toutefois, en coulisses, tout n’est pas rentré dans l’ordre et le club lyonnais fait toujours partie d’Eagle Football Holdings et donc de John Textor. Ce dernier n’a plus vraiment d’emprise sur le quotidien lyonnais, mais l’Américain reste quand même tout en haut de l’échiquier. Il y a bien des procédures engagées contre lui, mais à l’heure où l’on pensait que Textor serait affaibli, les décisions de Mark Affolter et Chris Mallon ont quelque peu redistribué les cartes.

Tous deux sous la coupe d’Ares, ils jouaient les garde-fous et restaient un moyen de pression vis-à-vis de Textor. Leur départ va forcément être compensé au niveau du conseil d’administration d’Eagle BidCo, mais avec une certaine "influence" de Textor. Ares a proposé plusieurs noms au propriétaire, qui a ainsi arrêté son choix sur deux. Comme le montre un document de la holding, Hemen Tseayo a bien été nommé "director" tandis que Stephen Welch devrait rapidement occuper le rôle de directeur indépendant, occupé alors par Mallon.