Strasbourg sans Emegha contre l’OL, incertitude pour Sarr

À la veille du déplacement de Strasbourg à Décines, Liam Rosenior a regretté l’absence d’Emanuel Emegha. Le capitaine est toujours blessé comme Chilwell et Amo-Ameyaw. Mamadou Sarr est lui incertain pour son retour au Parc OL.

L’espoir était mince et sans réelle surprise, Strasbourg va devoir encore faire sans son capitaine. Touché musculairement il y a un mois, Emanuel Emegha est encore sur le flanc. Malgré un entraînement à part mercredi avant le match de Ligue Europa Conférence, l’attaquant néerlandais est encore trop juste pour postuler dans le groupe du RCSA, comme l’a indiqué Liam Rosenior ce samedi en conférence de presse. Au moment de se rendre au Parc OL, l’entraîneur alsacien doit également composer sans Ben Chilwell. Absent dimanche dernier contre le PSG et jeudi contre Jagiellonia Byalistok, l’ancien de Chelsea souffre d’une blessure musculaire.

Une décision de dernière minute pour Sarr

À ces deux absences, Rosenior doit par ailleurs faire sans Samuel Amo-Ameyaw. Le jeune ailier anglais avait déjà manqué les deux derniers rendez-vous. Un dernier nom s’ajoutera-t-il à la liste des absents à Strasbourg ? Interrogé sur l’état de santé de Mamadou Sarr, le coach du RCSA a laissé planer le doute et a annoncé qu’il prendra une décision en dernière minute, comme indiqué par nos confrères d’Ici Alsace. Si le forfait vient à se confirmer, ce serait un nouveau retour manqué à Décines pour le défenseur. La saison passée, Sarr avait déjà dû faire l’impasse sur le match au Parc OL contre son club formateur.