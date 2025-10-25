Actualités
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg – OL (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

Molebe et Gomes Rodriguez avec la réserve pour OL - ASSE

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Malgré le peu de munitions offensives chez les pros de l’OL, Enzo Molebe et Alejandro Gomez Rodriguez vont redescendre d’un étage. Les deux attaquants sont à la disposition de Gueïda Fofana pour le derby des réserves en Challenge Espoirs.

    À la différence de Khalis Merah et Mathys De Carvalho, ils doivent faire preuve de patience. Leur ancienneté dans le groupe pro de l’OL remonte à plus loin que les deux milieux cités précédemment, mais Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez sont loin d’avoir totalement les faveurs de Paulo Fonseca. Le technicien a bien tenté de s’expliquer sur cette gestion, notamment celle de l’Anglais, il ne leur accorde que des miettes voire rien du tout pour l’ancien de Southampton.

    Barisic avec les pros ?

    Alors le temps de jeu, Molebe et Gomes Rodriguez le trouvent avec leur sélection mais aussi la réserve. En ce sens, les deux attaquants vont être mis à la disposition de Gueïda Fofana pour le derby des réserves qui se tient ce samedi (18h) à huis clos du côté du GOLTC. Les deux font partie d’un groupe de 20 joueurs pour affronter l’ASSE dans le Challenge Espoirs. Malgré les limites de la rotation offensive chez les pros, l’honneur régional est en jeu et Fofana comptera sur deux gâchettes supplémentaires. Dans ce groupe désormais amputé de Pierre-Antoine Dorival et Erawan Garnier qui ont mis les voiles, pas de trace de Téo Barisic. Diminué en retour de trêve, le Croate est-il blessé ou tout simplement retenu dans le groupe de Paulo Fonseca pour OL - Strasbourg dimanche ? Réponse dans les prochaines heures.

    à lire également
    Mamadou Sarr, ancien défenseur de l'OL, a signé avec Strasbourg
    Strasbourg sans Emegha contre l’OL, incertitude pour Sarr
    3 commentaires
    1. gone16
      gone16 - sam 25 Oct 25 à 16 h 09

      génial... on a quasi pas de solution offensivement, on va jouer une des plus grosses équipes de L1 du moment dans un marathon de 7 matchs en 3 semaines et on envoie nos 2 jeunes attaquants en réserve. Soit on ne compte vraiment pas sur eux mais du coup fallait faire un 9 le dernier jour du mercato, soit on fait de la m****

      Signaler
      1. RBV
        RBV - sam 25 Oct 25 à 16 h 40

        Ou alors l’entraîneur se dit qu’ils ont besoin de jouer 90 minutes au lieu de rester assis sur un banc et de rentrer (peut-être) 5 minutes en fin de match ?
        A mon avis on fera un 9 cet hiver, c’est vraiment LA pièce du puzzle manquante. Satriano est parfait en sub avec sa hargne, mais titulaire ce n’est pas jouable pour le top 5…même top 8…

        Signaler
      2. L'habile Fekir
        L’habile Fekir - sam 25 Oct 25 à 17 h 06

        je pense qu'on va rejouer sans 9 (Morton et Tessmann se sont partagé le temps de jeu, donc ils vont jouer tous les deux). En supposant qu'on ait Fofana Sulc Karabec derrière Tolisso, ça laisse Satriano Moreira Merah Ghezzal comme solutions, donc les deux jeunes ne vont pas jouer.
        Même chose, si c'est finalement Tolisso derrière Satriano.
        Et avec Hateboer, on a même AMN qui peut dépanner plus haut si vraiment il y a un problème.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Mamadou Sarr, ancien défenseur de l'OL, a signé avec Strasbourg
    Strasbourg sans Emegha contre l’OL, incertitude pour Sarr 16:50
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Molebe et Gomes Rodriguez avec la réserve pour OL - ASSE 16:00
    Diego Moreira buteur avec Strasbourg
    Avant de se rendre au Parc OL, Strasbourg voyage bien cette saison 15:10
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : périple européen pour Tarciane (Brésil) et Micah (Australie) 14:20
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    Tolisso fait son entrée dans le top 10 européen de l’OL 13:30
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL - Strasbourg, Lens - OM… une journée qui compte en haut de la Ligue 1 12:40
    Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC
    Le Paris FC heureux d’affronter des "équipes qui jouent" comme l’OL 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Sofie Svava avec le Danemark
    OL Lyonnes : Svava buteuse avec le Danemark, Endler de retour avec le Chili 11:00
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Fonseca (OL) dithyrambique envers Strasbourg 10:15
    Moussa Niakhaté et Khalis Merah avec les jeunes de l'US Meyzieu
    Niakhaté et Merah (OL) ont rendu visite aux jeunes de l'US Meyzieu 09:30
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    Allemagne - France : Brand prend une option sur ses coéquipières de l’OL Lyonnes 08:45
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Créer beaucoup et marquer peu, le casse-tête de l’OL 08:00
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL
    OL Académie : un derby des réserves pour pimenter le week-end 07:30
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL - Mercato : Pierre-Antoine Dorival vers un club de National 24/10/25
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    5 Fenottes titulaires pour Allemagne - France, le programme des internationales d'OL Lyonnes ce vendredi 24/10/25
    Liana Joseph avec l'équipe de France U19 à l'Euro
    OL Lyonnes : Liana Joseph opérée du genou et soutenue par ses coéquipières 24/10/25
    OL : entraînement en petit comité et récupération pour les titulaires 24/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut