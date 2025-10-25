Molebe et Gomes Rodriguez avec la réserve pour OL - ASSE

Malgré le peu de munitions offensives chez les pros de l’OL, Enzo Molebe et Alejandro Gomez Rodriguez vont redescendre d’un étage. Les deux attaquants sont à la disposition de Gueïda Fofana pour le derby des réserves en Challenge Espoirs.

À la différence de Khalis Merah et Mathys De Carvalho, ils doivent faire preuve de patience. Leur ancienneté dans le groupe pro de l’OL remonte à plus loin que les deux milieux cités précédemment, mais Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez sont loin d’avoir totalement les faveurs de Paulo Fonseca. Le technicien a bien tenté de s’expliquer sur cette gestion, notamment celle de l’Anglais, il ne leur accorde que des miettes voire rien du tout pour l’ancien de Southampton.

Barisic avec les pros ?

Alors le temps de jeu, Molebe et Gomes Rodriguez le trouvent avec leur sélection mais aussi la réserve. En ce sens, les deux attaquants vont être mis à la disposition de Gueïda Fofana pour le derby des réserves qui se tient ce samedi (18h) à huis clos du côté du GOLTC. Les deux font partie d’un groupe de 20 joueurs pour affronter l’ASSE dans le Challenge Espoirs. Malgré les limites de la rotation offensive chez les pros, l’honneur régional est en jeu et Fofana comptera sur deux gâchettes supplémentaires. Dans ce groupe désormais amputé de Pierre-Antoine Dorival et Erawan Garnier qui ont mis les voiles, pas de trace de Téo Barisic. Diminué en retour de trêve, le Croate est-il blessé ou tout simplement retenu dans le groupe de Paulo Fonseca pour OL - Strasbourg dimanche ? Réponse dans les prochaines heures.