Actualités
Diego Moreira buteur avec Strasbourg
Diego Moreira buteur avec Strasbourg (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Avant de se rendre au Parc OL, Strasbourg voyage bien cette saison

  • par David Hernandez

    • Troisième de Ligue 1 avec un point d’avance sur l’OL, Strasbourg surfe sur sa bonne saison passée. Depuis le début de l’exercice, le club alsacien tire sa force d’une capacité à bien voyager.

    L’OL le sait, il va falloir montrer les muscles ce dimanche à la maison pour éviter de concéder une troisième défaite de suite en Ligue 1. En chutant face à Toulouse puis Nice, les Lyonnais ont grillé deux jokers qui n’auraient pas été de trop avant de recevoir Strasbourg à Décines. Face à la formation alsacienne, rentrer bredouille n’est pas forcément espéré si les joueurs de Paulo Fonseca veulent continuer à garder le rythme du haut de tableau. Au Parc OL, ce sera un vrai choc de Ligue 1, tant le RCSA surfe encore sur sa saison dernière et continue de surprendre.

    Plus de deux buts de moyenne à l'extérieur

    À 20h45 ce dimanche, ce sera tout sauf une partie de plaisir donc, d’autant plus que les hommes de Liam Rosenior sont plutôt à l’aise loin de leurs bases. Sur les six matchs joués à l’extérieur toutes compétitions confondues, Strasbourg ne s’est incliné qu’à une seule reprise (quatre victoires et un nul). C’était le 31 août dernier à Monaco (3-2). Le dernier déplacement laisse d’ailleurs quelques regrets aux Alsaciens puisqu’ils avaient réussi le tour de force de mener 3-1 au Parc des Princes, avant de finalement concéder le nul contre le PSG.

    Marquer beaucoup de buts est d’ailleurs une constante à l’extérieur. Avec neuf buts inscrits en quatre matchs de Ligue 1, les coéquipiers de Mamadou Sarr tournent à plus de deux réalisations de moyenne. En plus de l’efficacité offensive, l’OL devra avant tout être vigilant défensivement pour espérer quelque chose dans cette 9e journée.

    à lire également
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : périple européen pour Tarciane (Brésil) et Micah (Australie)

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Diego Moreira buteur avec Strasbourg
    Avant de se rendre au Parc OL, Strasbourg voyage bien cette saison 15:10
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : périple européen pour Tarciane (Brésil) et Micah (Australie) 14:20
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    Tolisso fait son entrée dans le top 10 européen de l’OL 13:30
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL - Strasbourg, Lens - OM… une journée qui compte en haut de la Ligue 1 12:40
    Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC
    Le Paris FC heureux d’affronter des "équipes qui jouent" comme l’OL 11:50
    Sofie Svava avec le Danemark
    OL Lyonnes : Svava buteuse avec le Danemark, Endler de retour avec le Chili 11:00
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Fonseca (OL) dithyrambique envers Strasbourg 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté et Khalis Merah avec les jeunes de l'US Meyzieu
    Niakhaté et Merah (OL) ont rendu visite aux jeunes de l'US Meyzieu 09:30
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    Allemagne - France : Brand prend une option sur ses coéquipières de l’OL Lyonnes 08:45
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Créer beaucoup et marquer peu, le casse-tête de l’OL 08:00
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL
    OL Académie : un derby des réserves pour pimenter le week-end 07:30
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL - Mercato : Pierre-Antoine Dorival vers un club de National 24/10/25
    Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
    5 Fenottes titulaires pour Allemagne - France, le programme des internationales d'OL Lyonnes ce vendredi 24/10/25
    Liana Joseph avec l'équipe de France U19 à l'Euro
    OL Lyonnes : Liana Joseph opérée du genou et soutenue par ses coéquipières 24/10/25
    OL : entraînement en petit comité et récupération pour les titulaires 24/10/25
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    OL : Rémy Descamps a remis les gants 24/10/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Strasbourg : un match "difficile", mais "pas décisif", juge Fonseca 24/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut