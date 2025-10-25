Troisième de Ligue 1 avec un point d’avance sur l’OL, Strasbourg surfe sur sa bonne saison passée. Depuis le début de l’exercice, le club alsacien tire sa force d’une capacité à bien voyager.

L’OL le sait, il va falloir montrer les muscles ce dimanche à la maison pour éviter de concéder une troisième défaite de suite en Ligue 1. En chutant face à Toulouse puis Nice, les Lyonnais ont grillé deux jokers qui n’auraient pas été de trop avant de recevoir Strasbourg à Décines. Face à la formation alsacienne, rentrer bredouille n’est pas forcément espéré si les joueurs de Paulo Fonseca veulent continuer à garder le rythme du haut de tableau. Au Parc OL, ce sera un vrai choc de Ligue 1, tant le RCSA surfe encore sur sa saison dernière et continue de surprendre.

Plus de deux buts de moyenne à l'extérieur

À 20h45 ce dimanche, ce sera tout sauf une partie de plaisir donc, d’autant plus que les hommes de Liam Rosenior sont plutôt à l’aise loin de leurs bases. Sur les six matchs joués à l’extérieur toutes compétitions confondues, Strasbourg ne s’est incliné qu’à une seule reprise (quatre victoires et un nul). C’était le 31 août dernier à Monaco (3-2). Le dernier déplacement laisse d’ailleurs quelques regrets aux Alsaciens puisqu’ils avaient réussi le tour de force de mener 3-1 au Parc des Princes, avant de finalement concéder le nul contre le PSG.

Marquer beaucoup de buts est d’ailleurs une constante à l’extérieur. Avec neuf buts inscrits en quatre matchs de Ligue 1, les coéquipiers de Mamadou Sarr tournent à plus de deux réalisations de moyenne. En plus de l’efficacité offensive, l’OL devra avant tout être vigilant défensivement pour espérer quelque chose dans cette 9e journée.