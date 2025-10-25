Actualités
Abner (OL) face à Strasbourg
Abner (OL) face à Strasbourg (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Fonseca (OL) dithyrambique envers Strasbourg

  • par David Hernandez

    • Avant la réception de Strasbourg dimanche soir en clôture de la 9e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique lyonnais, Paulo Fonseca s’attend à un match relevé face à une équipe qui "fait partie des meilleures du championnat".

    Après deux défaites en championnat, l'OL a réussi à relever la tête grâce à la Ligue Europa. Une victoire sérieuse (2-0)contre le FC Bâle pour relancer la machine et arriver dans les meilleures dispositions en championnat contre Strasbourg. Un gros morceau dans une série de matchs tout aussi difficiles. Paulo Fonseca est conscient du défi qui attend ses joueurs dimanche à Décines. "Nous allons affronter une grande équipe, probablement l'adversaire le plus difficile que nous ayons eu à affronter jusqu'à présent, a déclaré vendredi l'entraîneur lyonnais. Strasbourg est l'une des meilleures équipes du championnat après avoir opéré un investissement important, plus que Paris Saint-Germain ou Marseille cet été".

    "Tout le monde est conscient de la difficulté de la tâche"

    Dans le sillage de sa belle saison dernière, l'équipe de Liam Rosenior a en effet beaucoup recruté, grâce à l'appui de BlueCo, actionnaire de Chelsea, mais la dynamique n'en a pas pris un coup pour autant. Troisième avec un point d'avance sur l'OL, le RCSA joue les outsiders et sera un vrai concurrent aux Lyonnais sur cette saison. Alors un résultat positif dimanche sera bon à prendre pour Paulo Fonseca et ses joueurs. "Tout le monde est bien conscient de la difficulté de la tâche qui nous attend. Strasbourg possède beaucoup de qualités individuelles également et il est clair que c'est un adversaire plus fort que Bâle", a encore estimé l'entraîneur de l'OL. La tâche s'annonce difficile, mais le résultat ne pourra en être que plus beau avec l'appui du public décinois.

