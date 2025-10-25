Actualités
Sofie Svava avec le Danemark
Sofie Svava avec le Danemark (Photo by Michal Cizek / AFP)

OL Lyonnes : Svava buteuse avec le Danemark, Endler de retour avec le Chili

  • par David Hernandez

    • En plus d’Allemagne - France, d’autres internationales de l’OL Lyonnes étaient sur le pont vendredi. Si Sofie Svava s’est illustrée dans la large victoire du Danemark, le retour de Christiane Endler avec la sélection chilienne était forcément attendu.

    Encore peu de victoires à se mettre sous la dent pour les joueuses de l’OL Lyonnes. Elles étaient pourtant nombreuses sur le pont vendredi soir. En plus des quatre Françaises et de Jule Brand, Elma Nelhadge disputait également les demi-finales de la Ligue des Nations. Pour sa première convocation en A, la défenseuse a logiquement regardé du banc l’Espagne prendre une option quasi définitive sur la Suède pour la première manche (4-0). De la Ligue des Nations, il en était aussi question pour le Danemark avec un objectif tout autre : éviter la relégation en division B. Les coéquipières de Sofie Svava ont clairement fait le boulot en Finlande avec un succès 6-1. Titulaire, la Lyonnaise a inscrit le deuxième but danois (39e) avant de laisser sa place à la 70e minute.

    Un nul pour le retour d'Endler

    Dans les autres matchs de la soirée, Ashley Lawrence n’a joué que 25 minutes dans la défaite amicale du Canada face à la Suisse (1-0). De son côté, Damaris Egurrola a eu le droit à dix minutes de plus dans le nul entre la Pologne et les Pays-Bas. Suffisant pour prendre un carton jaune. Enfin, cette soirée de vendredi marquait le retour de Christiane Endler. Après avoir annoncé sa retraite internationale il y a quelques mois, la gardienne est revenue sur sa décision et a ajouté une nouvelle cape à son palmarès vendredi face au Venezuela. Un nul 0-0 pour la première journée de la Ligue des Nations sud-américaine.

