OL Lyonnes : Christiane Endler de retour en sélection chilienne

Surprise au Chili. Christiane Endler est sortie de sa retraite internationale. La gardienne de l'OL Lyonnes a été appelée pour les matchs d'octobre.
À l'image d'Ada Hegerberg avec la Norvège en 2017, Christiane Endler s'était mise en retrait de sa sélection à l'automne 2023. La gardienne pointait alors du doigt des dysfonctionnements et le manque de développement du foot féminin chez elle, au Chili. Mais comme a pu le faire l'attaquante en 2022, elle a visiblement choisi de revenir en sélection.
En effet, on retrouve la joueuse d'OL Lyonnes dans la liste de Luis Mena pour le début de la Ligue des nations de la CONMEBOL. La Chilienne s'apprête donc à retrouver son équipe nationale, tout juste deux ans après avoir raccroché les gants une première fois. Aujourd'hui bloqué à 104, un record chez les féminines, son compteur de capes devrait augmenter dans les jours à venir.
Des rencontres face au Venezuela et à la Bolivie
Le vendredi 24 octobre, Endler et ses coéquipières affronteront le Venezuela, avant de recevoir la Bolivie le mardi 28. Il s'agit tout de même d'une grosse surprise de la voir de nouveau en sélection, puisque rien n'avait fuité jusqu'à présent sur ce retour.
Elle vient donc augmenter le contingent de Fenottes convoquées par leur pays respectif. Elles sont à présent 18, ce qui signifie que Jonatan Giráldez va compter sur les doigts d'une main les membres de son groupe encore à Décines durant la trêve. Dont tout de même une certaine Wendie Renard, laissée de côté avec la France.
Pas d'infos concernant le match de ce soir, à 21h, sur O&L ?
Toujours fâché avec la maison mère ?
Le groupe retenu, selon OLWeb :
Endler - Micah
Bacha - Engen - Nelhage - Renard - Tarciane
Damaris - Dumornay - Heaps - Shrader - Yohannes
Becho - Brand - Chawinga - Diani - Hegerberg - Katoto
Un match qui promet d'être animé, les nantaises possèdent une bonne attaque donc ne ferment pas trop le jeu, ça fait partie de l'adn du club.
les Fenottes, il faudra être attentives derrière, et percutantes devant !
Malgré les quelques buts encaissés par l'équipe, je la trouve plus rassurante que la saison dernière, où elle avait tendance à rater quelques relances et faire des dribbles inutilement risqués dans les rencontres de haut niveau. On a quand-même la chance d'avoir une sacrée gardienne.
Bonjour chignol,
Sa remplaçante, Micah, n'est pas mal non plus, elle a de bons réflexes, ont est bien pourvu de ce côté.
Aîe, dede, "ont", ça craint... 😮
Salut Dédé. Tu as raison, son placement et son arrêt contre l'attaquante autrichienne lancée à pleine vitesse vers nos cages m'ont vraiment bluffé.
Bonjour à tous,
je profite de ce jour de match, en rebondissant sur le propos de dédé... c'est vrai quoi, l'absence de l'onglet "foot féminin" (ou OL Lyonnes, peu importe) devient pesante.
(en particulier la recherche d'articles un peu plus anciens passé sur la 2ème ou 3ème page dès la fin de journée tellement les articles sont nombreux)
C'était si pratique de se plonger instantanément chez les Fenottes pour continuer de dialoguer avec les fans de foot féminin.
Message pour Razik... bien sûr 😜
... c'est si important que ça la brouille avec le club ?