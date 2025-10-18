OL Lyonnes : Christiane Endler de retour en sélection chilienne

Surprise au Chili. Christiane Endler est sortie de sa retraite internationale. La gardienne de l'OL Lyonnes a été appelée pour les matchs d'octobre.

À l'image d'Ada Hegerberg avec la Norvège en 2017, Christiane Endler s'était mise en retrait de sa sélection à l'automne 2023. La gardienne pointait alors du doigt des dysfonctionnements et le manque de développement du foot féminin chez elle, au Chili. Mais comme a pu le faire l'attaquante en 2022, elle a visiblement choisi de revenir en sélection.

En effet, on retrouve la joueuse d'OL Lyonnes dans la liste de Luis Mena pour le début de la Ligue des nations de la CONMEBOL. La Chilienne s'apprête donc à retrouver son équipe nationale, tout juste deux ans après avoir raccroché les gants une première fois. Aujourd'hui bloqué à 104, un record chez les féminines, son compteur de capes devrait augmenter dans les jours à venir.

Des rencontres face au Venezuela et à la Bolivie

Le vendredi 24 octobre, Endler et ses coéquipières affronteront le Venezuela, avant de recevoir la Bolivie le mardi 28. Il s'agit tout de même d'une grosse surprise de la voir de nouveau en sélection, puisque rien n'avait fuité jusqu'à présent sur ce retour.

Elle vient donc augmenter le contingent de Fenottes convoquées par leur pays respectif. Elles sont à présent 18, ce qui signifie que Jonatan Giráldez va compter sur les doigts d'une main les membres de son groupe encore à Décines durant la trêve. Dont tout de même une certaine Wendie Renard, laissée de côté avec la France.