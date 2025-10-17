Le but contre Toulouse, la voie à suivre pour l'OL

Si cela n'a pas sauvé l'OL de la défaite contre Toulouse, le but inscrit par Malick Fofana est un modèle collectif du genre. Le fruit du travail à l'entraînement.

Comptablement, ça n'a servi à rien finalement, mais dans l'esprit, peu d'équipes marqueront d'une telle manière cette saison en Ligue 1. Le 5 octobre dernier, l'OL a inscrit une réalisation collectivement superbe face à Toulouse (1-2). Certes gâché par la fin de la rencontre, cette action conclue par Malick Fofana doit inspirer le groupe rhodanien pour la suite.

Une combinaison travaillée deux jours avant

Elle démontre qu'offensivement, l'Olympique lyonnais est en mesure de construire des mouvements de grande ampleur. "C'est un joli but. Nous avons bien joué, en appliquant ce que le coach demande, a applaudi Martin Satriano, le passeur décisif. Malheureusement, on n'a pas pu en profiter car on a perdu. On doit quand même poursuivre dans cette voie, parce qu'il faut garder les choses positives aussi."

L'enchaînement est le fruit du travail de la semaine, ainsi que l'a confié Paulo Fonseca. "Deux jours avant, à l'entraînement, nous avions répété exactement la même situation, a détaillé le Portugais à L'Équipe. Et ça s'est passé en plein match. Mais je dois dire que c'était l'une des rares fois où on a réussi à le faire de cette façon. Y parvenir une fois, comme à l'entraînement, c'est déjà formidable." Les adversaires sont maintenant prévenus, au staff donc de mettre en place d'autres parades.