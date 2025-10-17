OL : Paulo Fonseca explique son coaching face à Toulouse

Lors de son dernier match, l'OL a perdu le fil contre Toulouse à la maison (1-2). Paulo Fonseca est revenu sur son coaching lors de cette rencontre.
Avant de croiser la route de Toulouse le 5 octobre, l'OL n'avait encaissé aucun but à 11 contre 11 en 2025-2026. Et il semblait d'ailleurs en mesure de reproduire cette performance, n'étant pas franchement bousculé par le Téfécé. Mais tout s'est écroulé à partir de la 87e, sur une perte de balle d'Ainsley Maitland-Niles. Puis un corner à la dernière seconde du temps additionnel pour les Toulousains.
Un revers 2 à 1 qui, sans tout remettre en question, fragilise la dynamique qui était celle des Lyonnais depuis le début de la saison. Sur cette rencontre, Paulo Fonseca, en tribune, et son staff, n'ont jugé utile que de faire deux changements. Pourtant, ses joueurs commençaient déjà à montrer quelques signes de relâchement ou de fatigue.
"Nous n'étions pas en danger"
À froid, l'entraîneur rhodanien a expliqué sa démarche et sa lecture des événements. "Je dois prendre des décisions qui sont les meilleures pour l'équipe. Je sentais que le match devenait plus difficile. Toulouse est en plus très bon sur les coups de pied, arrêtés, donc il était important de maintenir des joueurs forts, a-t-il insisté jeudi face à la presse. Nous avons contrôlé la partie. Même si la manière n'y était pas, nous n'étions pas en danger."
Comme nous l'expliquions, le Portugais n'est pas vraiment un adepte du coaching précoce en cette entame d'exercice. En moyenne, si on excepte la sortie sur blessure de Malick Fofana contre Marseille (53e), son premier changement intervient à la 71e minute. Il pratique principalement son turn-over à partir de la 80e minute. Est-ce une question de profondeur de banc ou juste un épiphénomène ? Réponse dans les prochaines semaines.
Des propos qui contredisent ceux qui pensent que du haut des tribunes il ne puissent pas déroger au règlement d'informer son staff.....
Le règlement fait état de non communication physique mais pas de communication a travers d'outils, je pense même que ce n'est pas détourner le règlement puisqu'il les outils y sont pas concernés.
C'est un peu contradictoire ce qu'il dit je trouve.
Je sentais que le match devenait plus difficile.
Nous n'étions pas en danger.
On a tous senti que le match devenait plus difficile, les changements toulousain ont apporté de la fraîcheur à cette equipe et on subissait, on allait forcément finir par etre en danger.
Maintenir des joueurs forts?
Ça veut dire qu'il considère qu'a part les 11 qu'il a sur le terrain, les autres ne compte pas trop, je ne sais pas comment ils vont le prendre.
Je pense qu'il devrait faire un petit mea culpa de temps en temp, ça le rendrais plus attachant et puis ca serait bien qu'il change au moins tactiquement des choses, si il compte faire rentré personne..
Mais ce n'est que mon avis, je peux me tromper son bilan est toujours tres positif.
Tu as raison de relever les contradictions dans son analyse à moins qu'il utilise mal la langue de Molière ou que le traducteur de ses propos soit mauvais...
Je ne peux rien dire de ce match ne l'ayant pas vu mais à domicile, face à une équipe dominée et pas dangereuse d'après ce que j'ai pu lire, se prendre deux buts en toute fin de rencontre dont le second à la 96ème minute ça fait désordre.
L'équipe et le coach nous doivent une revanche demain, à Nice. On verra si le mauvais résultat contre Toulouse n'était qu'un accident.
Salut Jano06, oui c'est possible que le retranscrit de ses propos ne correspond pas tout à fait à ce qu'il veut dire.