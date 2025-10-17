OL : Paulo Fonseca explique son coaching face à Toulouse

Lors de son dernier match, l'OL a perdu le fil contre Toulouse à la maison (1-2). Paulo Fonseca est revenu sur son coaching lors de cette rencontre.

Avant de croiser la route de Toulouse le 5 octobre, l'OL n'avait encaissé aucun but à 11 contre 11 en 2025-2026. Et il semblait d'ailleurs en mesure de reproduire cette performance, n'étant pas franchement bousculé par le Téfécé. Mais tout s'est écroulé à partir de la 87e, sur une perte de balle d'Ainsley Maitland-Niles. Puis un corner à la dernière seconde du temps additionnel pour les Toulousains.

Un revers 2 à 1 qui, sans tout remettre en question, fragilise la dynamique qui était celle des Lyonnais depuis le début de la saison. Sur cette rencontre, Paulo Fonseca, en tribune, et son staff, n'ont jugé utile que de faire deux changements. Pourtant, ses joueurs commençaient déjà à montrer quelques signes de relâchement ou de fatigue.

"Nous n'étions pas en danger"

À froid, l'entraîneur rhodanien a expliqué sa démarche et sa lecture des événements. "Je dois prendre des décisions qui sont les meilleures pour l'équipe. Je sentais que le match devenait plus difficile. Toulouse est en plus très bon sur les coups de pied, arrêtés, donc il était important de maintenir des joueurs forts, a-t-il insisté jeudi face à la presse. Nous avons contrôlé la partie. Même si la manière n'y était pas, nous n'étions pas en danger."

Comme nous l'expliquions, le Portugais n'est pas vraiment un adepte du coaching précoce en cette entame d'exercice. En moyenne, si on excepte la sortie sur blessure de Malick Fofana contre Marseille (53e), son premier changement intervient à la 71e minute. Il pratique principalement son turn-over à partir de la 80e minute. Est-ce une question de profondeur de banc ou juste un épiphénomène ? Réponse dans les prochaines semaines.