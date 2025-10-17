Actualités
Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
Le stade de l’Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL / (Crédit : Romane Thevenot)

Une collecte de sang au Parc OL le 14 novembre

  • par David Hernandez

    • En plus d’être une enceinte sportive, le Parc OL est aussi un lieu où peuvent se tenir différentes manifestations. Le 14 novembre prochain, une collecte de sang est organisée à l’intérieur du stade.

    Avec le FC BâleStrasbourg et le PSG avant la trêve internationale, le programme est plutôt chargé au Parc OL dans les prochaines semaines. Il sera ensuite l’heure de faire une pause chez les garçons. Seulement, l’activité ne s’arrêtera pas pour autant à Décines pendant cette trêve. L’OL Lyonnes prendra possession de l’enceinte avec notamment un match de Ligue des champions contre Wolfsburg (11 novembre), mais aussi des manifestations bien différentes de ce que peut être le ballon rond. Lors de la crise sanitaire du Covid-19, le Parc OL avait notamment été réquisitionné pour accueillir les Français souhaitant recevoir leur dose de vaccin.

    Une collecte non-stop le 14 novembre

    Le 14 novembre prochain, il sera également question de santé, mais moins dramatique. Quoi que… La collecte de sang reste un sujet important et surtout précieux. C’est ainsi que pour ses 25 ans l'Établissement français du sang prend ses quartiers dans l’enceinte décinoise. Une journée pour aider à sauver des vies avec un don de son sang. Ce sera possible le 14 novembre donc, de 9h à 19h30 à Décines. Il suffit pour cela de s’inscrire en cliquant sur ce lien.

    à lire également
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    L'OL espère "avoir appris" de la défaite face à Toulouse

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    L'OL espère "avoir appris" de la défaite face à Toulouse 08:40
    Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
    Une collecte de sang au Parc OL le 14 novembre 08:00
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : Paulo Fonseca explique son coaching face à Toulouse 07:30
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Le retour de trêve ? Un moment toujours compliqué à l’OL 16/10/25
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : Becho, Nelhage et Yohannes en sélection 16/10/25
    Terem Moffi attaquant de Nice
    Contre l’OL, Nice va également devoir faire sans Moffi 16/10/25
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano : "Je suis encore en cours d’adaptation à l’OL" 16/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Wendie Renard et Selma Bacha (OL) lors d'Autriche - France en septembre 2023
    OL Lyonnes - Bleues : Renard toujours absente, Benyahia de retour 16/10/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    Mangala, Nuamah, Tagliafico… le point sur le groupe de l’OL 16/10/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Mercato : Fonseca confirme à demi-mot l'arrivée d'Hateboer 16/10/25
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes : soir de premières face à St Pölten 16/10/25
    Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
    OL : Tessmann, Tagliafico et Niakhaté toujours absents de l'entraînement 16/10/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Yohannes (OL Lyonnes) nommée pour le Golden Girl 16/10/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Sous Fonseca, c’est tout ou rien pour l’OL 16/10/25
    Amel Majri au milieu des joueuses jamaïcaines lors de France - Jamaïque
    Mbock sur la retraite de Majri (ex-OL) : "Une grosse perte pour les Bleues" 16/10/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Greif (OL) : "Fonseca exige de moi ce que personne n'avait jamais exigé auparavant" 16/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de Rennes
    OL - Mercato : un joker défensif attendu dans les prochaines heures 16/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut