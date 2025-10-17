Une collecte de sang au Parc OL le 14 novembre

En plus d’être une enceinte sportive, le Parc OL est aussi un lieu où peuvent se tenir différentes manifestations. Le 14 novembre prochain, une collecte de sang est organisée à l’intérieur du stade.

Avec le FC Bâle, Strasbourg et le PSG avant la trêve internationale, le programme est plutôt chargé au Parc OL dans les prochaines semaines. Il sera ensuite l’heure de faire une pause chez les garçons. Seulement, l’activité ne s’arrêtera pas pour autant à Décines pendant cette trêve. L’OL Lyonnes prendra possession de l’enceinte avec notamment un match de Ligue des champions contre Wolfsburg (11 novembre), mais aussi des manifestations bien différentes de ce que peut être le ballon rond. Lors de la crise sanitaire du Covid-19, le Parc OL avait notamment été réquisitionné pour accueillir les Français souhaitant recevoir leur dose de vaccin.

Une collecte non-stop le 14 novembre

Le 14 novembre prochain, il sera également question de santé, mais moins dramatique. Quoi que… La collecte de sang reste un sujet important et surtout précieux. C’est ainsi que pour ses 25 ans l'Établissement français du sang prend ses quartiers dans l’enceinte décinoise. Une journée pour aider à sauver des vies avec un don de son sang. Ce sera possible le 14 novembre donc, de 9h à 19h30 à Décines. Il suffit pour cela de s’inscrire en cliquant sur ce lien.