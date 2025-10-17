L'OL espère "avoir appris" de la défaite face à Toulouse

Puni contre Toulouse alors qu'il semblait en gestion, l'OL a profité de la trêve pour travailler là-dessus. À lui de montrer qu'il a retenu la leçon.

Tel un étudiant trop sûr de lui avant un examen, l'OL a pris en pleine tête les ultimes minutes de la partie contre Toulouse le 5 octobre (1-2). Battu sur deux réalisations concédées à partir de la 87e, il a paru sur le coup pécher par suffisance, qui s'ajoute potentiellement à la fatigue accumulée après les quatre sorties en onze jours.

Toujours quatrième de Ligue 1, l'Olympique lyonnais reste bien classé après un bon début de saison. Mais le résultat vient ternir un peu le bilan. "J'en ai parlé avec les joueurs. Selon moi, on doit apprendre de ce match, mais il était très frustrant car on avait la possibilité de l'emporter. On a un peu arrêté de jouer, on n'a pas fait une bonne deuxième période, relevait Paulo Fonseca. Nous n'étions pas en difficulté, ils ne se sont pas créés beaucoup de situations. Et lorsqu'ils y arrivaient, c'était sur nos erreurs."

"L'équipe a conservé le ballon sans accélérer le jeu"

Pourtant, les coéquipiers de Corentin Tolisso avaient mis les ingrédients nécessaires. On pense à cette action géniale sur l'ouverture du score de Malick Fofana. Mais comme cela a déjà pu arriver cette saison, sans que cela porte forcément à préjudice, il a manqué aux Rhodaniens de pousser davantage pour corser l'addition. "Peut-être que mentalement, les joueurs ont essayé de garder le résultat, mais la manière n'était pas bonne. Combien de fois a-t-on attaqué, notamment quand le jeu était plus ouvert ? L'équipe a préféré conserver le ballon sans accélérer le jeu", regrettait l'entraîneur.

Le sentiment de frustration était visiblement le même au sein de son effectif. Si le revers n'inquiète pas forcément, il force la remise en question. "Nous avons beaucoup réfléchi à notre prestation. Cela montre ce qu'on doit améliorer parce qu'on avait le contrôle avant la pause, on aurait dû en profiter pour marquer un ou des autres buts. Je pense qu'on a arrêté d'attaquer et qu'on a trop défendu après la mi-temps, observait Martin Satriano. Sauf qu'arriver dans les dernières minutes avec une longueur d'avance, c'est difficile, l’adversaire va forcément chercher à égaliser. On doit réussir à se mettre à l'abri avant."

Une possession pas suffisamment offensive

Une certaine apathie a en effet touché l'ensemble des Lyonnais après la pause. Et au fil des minutes, leur adversaire a senti qu'un coup devenait possible. "On a géré la rencontre avec le ballon, mais la manière n'était pas bonne. On a la possession, mais le but est d'avoir la balle pour attaquer. Là, on avait l'impression qu'il ne fallait pas encaisser. Ce n'est pas le bon choix parce qu'on a la possibilité de s'installer plus haut sur le terrain, analysait l'ancien technicien de l'AC Milan. Ici, nous étions dans la phase de construction principalement, et on a perdu le cuir une fois, deux fois..."

Contre Nice samedi, l'idée sera donc de ne pas retomber dans ce travers. Mais c'est sans doute plus facile à dire qu'à faire, d'autant plus que les Aiglons se trouvent dos au mur déjà (12es). "On doit en tirer des leçons car nous avons eu des affrontements plus compliqués et nous étions parvenus à mieux les maîtriser. Nous sommes une formation offensive, parmi celles qui créent le plus de danger, et il faut continuer comme ça, encourageait Paulo Fonseca. Mais le groupe a bien réagi, la semaine de travail était positive." Reste désormais à le montrer du côté de l'Allianz Riviera et lors des affiches à venir.