Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

L'OL espère "avoir appris" de la défaite face à Toulouse

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Puni contre Toulouse alors qu'il semblait en gestion, l'OL a profité de la trêve pour travailler là-dessus. À lui de montrer qu'il a retenu la leçon.

    Tel un étudiant trop sûr de lui avant un examen, l'OL a pris en pleine tête les ultimes minutes de la partie contre Toulouse le 5 octobre (1-2). Battu sur deux réalisations concédées à partir de la 87e, il a paru sur le coup pécher par suffisance, qui s'ajoute potentiellement à la fatigue accumulée après les quatre sorties en onze jours.

    Toujours quatrième de Ligue 1, l'Olympique lyonnais reste bien classé après un bon début de saison. Mais le résultat vient ternir un peu le bilan. "J'en ai parlé avec les joueurs. Selon moi, on doit apprendre de ce match, mais il était très frustrant car on avait la possibilité de l'emporter. On a un peu arrêté de jouer, on n'a pas fait une bonne deuxième période, relevait Paulo Fonseca. Nous n'étions pas en difficulté, ils ne se sont pas créés beaucoup de situations. Et lorsqu'ils y arrivaient, c'était sur nos erreurs."

    "L'équipe a conservé le ballon sans accélérer le jeu"

    Pourtant, les coéquipiers de Corentin Tolisso avaient mis les ingrédients nécessaires. On pense à cette action géniale sur l'ouverture du score de Malick Fofana. Mais comme cela a déjà pu arriver cette saison, sans que cela porte forcément à préjudice, il a manqué aux Rhodaniens de pousser davantage pour corser l'addition. "Peut-être que mentalement, les joueurs ont essayé de garder le résultat, mais la manière n'était pas bonne. Combien de fois a-t-on attaqué, notamment quand le jeu était plus ouvert ? L'équipe a préféré conserver le ballon sans accélérer le jeu", regrettait l'entraîneur.

    Le sentiment de frustration était visiblement le même au sein de son effectif. Si le revers n'inquiète pas forcément, il force la remise en question. "Nous avons beaucoup réfléchi à notre prestation. Cela montre ce qu'on doit améliorer parce qu'on avait le contrôle avant la pause, on aurait dû en profiter pour marquer un ou des autres buts. Je pense qu'on a arrêté d'attaquer et qu'on a trop défendu après la mi-temps, observait Martin Satriano. Sauf qu'arriver dans les dernières minutes avec une longueur d'avance, c'est difficile, l’adversaire va forcément chercher à égaliser. On doit réussir à se mettre à l'abri avant."

    Une possession pas suffisamment offensive

    Une certaine apathie a en effet touché l'ensemble des Lyonnais après la pause. Et au fil des minutes, leur adversaire a senti qu'un coup devenait possible. "On a géré la rencontre avec le ballon, mais la manière n'était pas bonne. On a la possession, mais le but est d'avoir la balle pour attaquer. Là, on avait l'impression qu'il ne fallait pas encaisser. Ce n'est pas le bon choix parce qu'on a la possibilité de s'installer plus haut sur le terrain, analysait l'ancien technicien de l'AC Milan. Ici, nous étions dans la phase de construction principalement, et on a perdu le cuir une fois, deux fois..."

    Contre Nice samedi, l'idée sera donc de ne pas retomber dans ce travers. Mais c'est sans doute plus facile à dire qu'à faire, d'autant plus que les Aiglons se trouvent dos au mur déjà (12es). "On doit en tirer des leçons car nous avons eu des affrontements plus compliqués et nous étions parvenus à mieux les maîtriser. Nous sommes une formation offensive, parmi celles qui créent le plus de danger, et il faut continuer comme ça, encourageait Paulo Fonseca. Mais le groupe a bien réagi, la semaine de travail était positive." Reste désormais à le montrer du côté de l'Allianz Riviera et lors des affiches à venir.

    à lire également
    Nice veut s'inspirer de l'OL pour être plus solide
    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - ven 17 Oct 25 à 9 h 36

      Bonjour,

      Pas sûr que l'entraîneur ait appris quelque chose malheureusement vu qu'il est têtu au niveau des changements de fin de match, mais si les joueurs évitent de tendre le bâton pour se faire - littéralement - battre en marquant contre notre camp, ça pourrait éviter des fins de match menant à la défaite comme face à Toulouse...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Nice veut s'inspirer de l'OL pour être plus solide 10:10
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : marquage de zone ou mixe, Fonseca évoque la stratégie sur les coups de pieds arrêtés 09:25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    L'OL espère "avoir appris" de la défaite face à Toulouse 08:40
    Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
    Une collecte de sang au Parc OL le 14 novembre 08:00
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : Paulo Fonseca explique son coaching face à Toulouse 07:30
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Le retour de trêve ? Un moment toujours compliqué à l’OL 16/10/25
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : Becho, Nelhage et Yohannes en sélection 16/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Terem Moffi attaquant de Nice
    Contre l’OL, Nice va également devoir faire sans Moffi 16/10/25
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano : "Je suis encore en cours d’adaptation à l’OL" 16/10/25
    Wendie Renard et Selma Bacha (OL) lors d'Autriche - France en septembre 2023
    OL Lyonnes - Bleues : Renard toujours absente, Benyahia de retour 16/10/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    Mangala, Nuamah, Tagliafico… le point sur le groupe de l’OL 16/10/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Mercato : Fonseca confirme à demi-mot l'arrivée d'Hateboer 16/10/25
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes : soir de premières face à St Pölten 16/10/25
    Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
    OL : Tessmann, Tagliafico et Niakhaté toujours absents de l'entraînement 16/10/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Yohannes (OL Lyonnes) nommée pour le Golden Girl 16/10/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Sous Fonseca, c’est tout ou rien pour l’OL 16/10/25
    Amel Majri au milieu des joueuses jamaïcaines lors de France - Jamaïque
    Mbock sur la retraite de Majri (ex-OL) : "Une grosse perte pour les Bleues" 16/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut