Actualités
Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
Tyler Morton buteur lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

L'OL, meilleure équipe de Ligue 1... en première période

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • En prenant en compte seulement les premiers actes des sept premières journées de Ligue 1, l'OL serait en tête. Reste à dupliquer cela sur 90 minutes, voire plus.

    Cette statistique ne veut peut-être pas dire grand-chose, quoique, à y regarder de plus près. Au bout de sept journées, l'OL est certes quatrième de Ligue 1, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il aurait presque pu faire encore mieux. Évidemment, dans le contexte que nous connaissons tous, cette position est excellente. Cependant, certains passages à vide peuvent laisser des regrets.

    Nous ne referons pas les matchs, mais les dernières minutes des parties face à Rennes (3-1) et Toulouse (1-2) restent en travers de la gorge. Elles sont le symbole d'un Olympique lyonnais qui maîtrise bien ses rencontres, au moins au cours du premier acte, avant de tomber dans une certaine facilité, laissant l'adversaire œuvrer un peu plus à sa guise.

    L'OL premier sans le temps additionnel

    Cela se ressent à travers divers chiffres que nous avons déjà pu évoquer. On peut également se tourner vers une donnée toute simple et brute. Si les parties duraient 45 ou 75 minutes, les Rhodaniens seraient leaders du championnat. Ils compteraient, dans le premier cas, 17 points, et dans le second, 19.

    C'est à chaque fois mieux que Paris ou Marseille, les deux premiers de Ligue 1 en ce 14 octobre. On peut même ajouter que sans le temps additionnel, celui au-delà de la 90e minute, les hommes de Paulo Fonseca seraient aussi en tête (17 unités). Autant de statistiques qui laissent de l'espoir pour la saison de l'OL, à condition d'être en mesure de tenir le rythme.

    à lire également
    Malick Fofana lors d'Angers - OL
    OL : Malick Fofana visé par les adversaires ?
    2 commentaires
    1. Sebepe
      Sebepe - mar 14 Oct 25 à 18 h 27

      Ce marathon qui arrive avec une 7matches en 24jours, sera une vrai révélateur de nos capacités cette saison. Mais je pense qu'on va bouger cet hiver c'est certain !

      Signaler
    2. Toitoi
      Toitoi - mar 14 Oct 25 à 18 h 28

      Cela ne sert à rien si l'on tient pas tout le match.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    L'OL, meilleure équipe de Ligue 1... en première période 18:20
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    France U17 : Doganay (OL) et les Bleuets continuent leur route vers l'Euro 17:35
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes sans Korbin Shrader contre St. Pölten 16:50
    Mathys de Carvalho, milieu des U19 de l'OL
    OL : le tennis, l'autre sport de Mathys De Carvalho 16:00
    France U19 : Khalis Merah buteur contre les Pays-Bas 15:10
    Malick Fofana lors d'Angers - OL
    OL : Malick Fofana visé par les adversaires ? 14:20
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : après sa carrière, Moussa Niakhaté souhaite rester dans le foot 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace
    La belle histoire de Jean-Philippe Mateta (ex-OL) avec la France 12:40
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
    OL : la Belgique de Fofana peut souffler 11:50
    Nicolas Tagliafico buteur avec l'Argentine en Bolivie
    OL : les derniers internationaux en piste ce mardi  11:00
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : une Fenotte convoquée avec la France U19 10:10
    OL : les Lyonnais ont entamé la dernière ligne droite avant Nice 09:25
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL - Strasbourg : le capitaine alsacien, Emegha, pourrait manquer la rencontre 08:40
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Paulo Fonseca au défi de la lecture des matchs 08:00
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Nice - OL : avec Jérôme Brisard au sifflet 07:30
    Mathieu Valbuena alors à l'OL
    Valbuena ne "regrette pas" son passage à l’OL 13/10/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - International : quatre Lyonnais en piste ce lundi 13/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut