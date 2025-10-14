L'OL, meilleure équipe de Ligue 1... en première période

En prenant en compte seulement les premiers actes des sept premières journées de Ligue 1, l'OL serait en tête. Reste à dupliquer cela sur 90 minutes, voire plus.

Cette statistique ne veut peut-être pas dire grand-chose, quoique, à y regarder de plus près. Au bout de sept journées, l'OL est certes quatrième de Ligue 1, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il aurait presque pu faire encore mieux. Évidemment, dans le contexte que nous connaissons tous, cette position est excellente. Cependant, certains passages à vide peuvent laisser des regrets.

Nous ne referons pas les matchs, mais les dernières minutes des parties face à Rennes (3-1) et Toulouse (1-2) restent en travers de la gorge. Elles sont le symbole d'un Olympique lyonnais qui maîtrise bien ses rencontres, au moins au cours du premier acte, avant de tomber dans une certaine facilité, laissant l'adversaire œuvrer un peu plus à sa guise.

L'OL premier sans le temps additionnel

Cela se ressent à travers divers chiffres que nous avons déjà pu évoquer. On peut également se tourner vers une donnée toute simple et brute. Si les parties duraient 45 ou 75 minutes, les Rhodaniens seraient leaders du championnat. Ils compteraient, dans le premier cas, 17 points, et dans le second, 19.

C'est à chaque fois mieux que Paris ou Marseille, les deux premiers de Ligue 1 en ce 14 octobre. On peut même ajouter que sans le temps additionnel, celui au-delà de la 90e minute, les hommes de Paulo Fonseca seraient aussi en tête (17 unités). Autant de statistiques qui laissent de l'espoir pour la saison de l'OL, à condition d'être en mesure de tenir le rythme.