Nicolas Tagliafico buteur avec l'Argentine en Bolivie
Nicolas Tagliafico buteur avec l’Argentine en Bolivie (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

OL : les derniers internationaux en piste ce mardi 

  par Gwendal Chabas

    • Paulo Fonseca doit se languir de récupérer ses internationaux pour préparer le déplacement à Nice samedi. Les derniers sont en lice ce mardi et mercredi matin.

    Après la défaite contre Toulouse avant la trêve (1-2), l’OL a besoin de se relancer. Pas évident, mais ce sera l’objectif en allant à Nice samedi après-midi (17 heures). Une 8e journée de Ligue 1 difficile à préparer pour Paulo Fonseca et son staff. Non pas que l’ambiance ne soit pas bonne au sein du groupe, mais il lui manque beaucoup de titulaires internationaux partis en sélection.

    En ce mardi, ils sont encore trois, voire quatre, prétendants au 11 de départ à ne pas être revenus dans le Rhône. Ils joueront dans les minutes et heures à venir, jusqu’au mercredi matin pour certains avec le décalage horaire. Dans l’ordre chronologique, commençons avec Khalis Merah et Enzo Molebe en équipe de France U19. À 11 heures, les Bleuets défient les Pays-Bas, trois jours après leur succès 5-3 contre la Suisse avec un but de l’attaquant lyonnais.

    Niakhaté pour une place à la Coupe du monde

    Plus tard ce 14 octobre, la Croatie de Teo Barišić reprend sa campagne des éliminatoires à l’Euro U21. Rendez-vous à 18 heures contre l’Ukraine. La seule confrontation du rassemblement pour les Croates, qui avaient fait match nul contre la Turquie en septembre (1-1) pour la première sortie dans ces qualifications.

    Direction ensuite l’Afrique, avec le Sénégal de Moussa Niakhaté qui reçoit la Mauritanie (21 heures). Objectif, valider la première place devant la République démocratique du Congo pour assurer sa place au Mondial 2026. Pour cela, il "suffira" de ne pas perdre à la maison, car la différence de buts leur est favorable. Du côté du Gabon, la balle n’est pas dans le camp des coéquipiers de Bryan Meyo. Il leur faudra battre le Burundi, et dans le même temps, espérer une contre-performance de la Côte d’Ivoire contre le Kenya.

    Tagliafico et Tessmann, les derniers à jouer

    Enfin, et ce sont sûrement les cas les plus problématiques pour le staff rhodanien, il nous reste à évoquer Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann. L’Argentin défie Porto Rico à 2 heures mercredi (horaire en France), tandis que l’Américain affronte l’Australie (3 heures). Il s’agit de rencontres amicales, donc les temps de jeu seront potentiellement gérés, mais les délais de récupération seront courts avant Nice le week-end prochain. Ces deux affiches se disputent aux États-Unis, à un peu plus de quatre jours de ce déplacement sur la Côte d’Azur.

