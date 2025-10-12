Merah titulaire et Molebe (OL) buteur avec l’équipe de France U19

Actualités
Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l'Espagne
  • par David Hernandez

    • Retenus avec l’équipe de France U19, Enzo Molebe et Khalis Merah ont gagné contre la Suisse. Entré en cours de jeu, l’attaquant de l'OL a inscrit le cinquième et dernier but des Bleuets.

    Dans ce début de saison, Enzo Molebe et Khalis Merah connaissent des trajectoires différentes. Quand le milieu a été la révélation de l’été à l’OL, l’attaquant n’a pas réussi à profiter des différents départs sur la ligne offensive. Avec neuf minutes en Ligue 1 et treize en Ligue Europa, Molebe n’a pas encore tiré son épingle du jeu dans l’esprit de Paulo Fonseca. Cela ne l’empêche pas de rejoindre les différentes équipes de France de jeunes lors des trêves internationales. En ce mois d’octobre, Molebe et Merah ont été retenus par Johan Radet avec les U19. Au programme, deux matchs amicaux en Espagne contre la Suisse et les Pays-Bas.

    Un retournement de situation

    Ce samedi, Merah a entamé la rencontre, mais c’est bien Molebe qui s’est illustré lors de son entrée en jeu. Menés 2-0, les Bleuets sont revenus à 2-2 avant la pause avant de faire la différence dans le deuxième acte. Rentré en cours de jeu, l’attaquant de l’OL a inscrit le 5e but français face à la Suisse (5-3). Prochain rendez-vous mardi, toujours à Marbella, face aux Pays-Bas, avant le tour 1 de qualifications à l'Euro 2026, programmé en novembre en Hongrie.

