Après une première sortie en juin dernier à Mions, l’OL Légendes ressort les crampons ce dimanche. Les Lyonnais disputent un match contre les vétérans de Colombier-Saugnieu pour l’association Docteur Clown.

En cette matinée dominicale, les plus nostalgiques des supporters de l’OL pourront se rendre à Colombier-Saugnieu s’ils le souhaitent. Face à l’absence de match de l’OL dans cette trêve internationale, cela peut être l’occasion de vibrer de nouveau sous les actions des glorieuses légendes du club lyonnais. En effet, à 10h30 ce dimanche, l’OL Légendes est de nouveau sur le pont avec un match caritatif contre les vétérans de Colombier-Saugnieu, au stade municipal de la ville rhodanienne. Cela intervient cinq mois après la première sortie de l’association, relancée au printemps dernier et présidée par Cris, désormais.

Le nouveau maillot porté pour la première fois

Pour cette rencontre caritative, du bon monde sera encore au rendez-vous côté lyonnais avec notamment les figures de l’âge d’or du club septuple champion de France. Ce sera aussi l’occasion d’étrenner pour la première fois le nouveau maillot dévoilé il y a quelques semaines à l’Hôtel de Région. Si la bonne humeur sera logiquement au rendez-vous ce dimanche, ce match a pour but de récolter des fonds pour l’association Docteur Clown.