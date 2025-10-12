Académie : les U17 de l'OL gagnent et mettent la pression

Meilleure attaque de la poule, les U17 de l'OL ont aisément dominé Illzach Modenheim samedi (4-1). Premiers, ils mettent sous pression Metz, leur dauphin.

Un nouveau week-end de succès pour les jeunes de l'académie lyonnaise. Les U15 ont gagné le derby à Saint-Etienne (1-2), les U19 dominant eux leurs homologues de Saint-Priest (2-0). Une autre équipe a brillé samedi, les U17. Certes, ils recevaient un mal-classé, Illzach Modenheim, mais les garçons de Samy Saci ont fait respecter la hiérarchie.

Ils ont démarré fort, menant 2 à 0 après 16 minutes avec des buts de Jason Nkelenda, son sixième cette saison (5e), et Bojan Zekovic (16e). Les Alsaciens ont réduit à la marque à la demi-heure de jeu (2-1, 32e), mais ce fut de courte durée, avec la troisième réalisation rhodanienne signée Ajdin Muminovic, sa cinquième en 2025-2026, (3-1, 36e).

Provisoirement trois points d'avance sur Metz

Restait ensuite à gérer le second acte, et si possible à alourdir la marque. Ce que les Gones ont fait par l'intermédiaire de Théo Petan-Ranguin en fin de partie (4-1). Avec six victoires en huit journées, ils sont seuls en tête du championnat, possédant un matelas de 19 points. Metz, qui joue ce dimanche du côté de Dijon, devra impérativement s'imposer pour revenir à hauteur. Les Messins sont actuellement à trois longueurs de l'OL.