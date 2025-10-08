Actualités
Logo de la Fédération Française de football
Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : des Fenottes convoquées avec la France U17

  • par Gwendal Chabas

    • L'Euro U17 dans le viseur. L'équipe de France, avec quatre Lyonnaises dans le groupe, entamera bientôt sa campagne qualificative.

    Dans quelques jours, l'équipe de France U18 commencera le Mondial U17 du côté du Maroc. Surclassée, la Rhodanienne Maïssa Fathallah aura l'opportunité de vivre cette grande compétition avec trois coéquipières de l'OL Lyonnes. Mais la footballeuse de la génération 2009 aurait aussi pu vivre le rassemblement des U17 de Franck Plenecassagne.

    Car les Bleuettes U17 doivent de leur côté se qualifier pour l'Euro de leur catégorie. Le tournoi aura lieu du 3 au 16 mai 2026 en Irlande du Nord. Début des éliminatoires fin octobre pour cette sélection. L'entame du stage est programmée le lundi 20 octobre en fin de journée, avant que les Françaises filent vers l’Allemagne, où aura lieu le premier tour.

    Des jumelles, les sœurs Motyka, appelées

    La France se mesurera République d'Irlande (23/10), l'Allemagne (26/10) et la Belgique (29/10). Quatre joueuses rhodaniennes disputeront ces matchs : la gardienne Jenaye Lejort, la défenseure Emma Motyka, la milieu de terrain Maelys Ané et l'attaquante Léa Motyka. Précisons que les deux sœurs Motyka sont des jumelles ayant intégré le centre de formation en 2024.

    Afin d'accéder à la phase suivante, les Françaises devront terminer à l'une des trois premières places. Ce qui, a priori, est dans les cordes de cette formation représentant la génération 2009.

    à lire également
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : inquiétude pour Liana Joseph, touchée au genou gauche

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : des Fenottes convoquées avec la France U17 16:00
    PSG - OL
    Ligue 1 - Ligue Europa : 7 matchs en 23 jours, le calendrier dantesque qui attend l’OL à la reprise 15:10
    Clinton Mata, défenseur de l'OL
    OL : Clinton Mata, premier international en action 14:20
    Franck Haise, ancien entraîneur du RC Lens, aujourd'hui à Nice
    Un Nice en délicatesse attend l'OL après la trêve 13:30
    Justin Bengui, gardien de l'OL, avec la France
    OL : prêté à Molenbeek, Justin Bengui attaque les 8es de finale du Mondial U20 12:40
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Ligue 1 : l'OL, dernière équipe sans penalty 11:50
    Des supporters devant le Parc OL
    OL : la majorité des supporters vont au stade via les transports en commun 11:00
    Malick Fofana face à Utrecht
    Ce qu'a gagné l'OL avec ses deux victoires en Ligue Europa 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nicolas de Tavernost, patron de LFP Média, qui va lancer la chaîne 100% Ligue 1
    OL : Ligue 1+ augmentera le prix de l'abonnement si elle récupère le 9e match 09:25
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : inquiétude pour Liana Joseph, touchée au genou gauche 08:40
    Ainsley Maitland-Niles, symbole d'un OL "trop facile" 08:00
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL : le programme international des Lyonnais 07:30
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    Un doublé de Dumornay offre la victoire à l'OL Lyonnes à Arsenal (1-2) 07/10/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    Arsenal - OL Lyonnes : un trio Chawinga - Katoto - Diani devant 07/10/25
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 6 octobre en podcast  07/10/25
    Ali Abdi, latéral de Nice
    Contre l’OL, Nice fera également sans Ali Abdi 07/10/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : Fofana a reçu la visite de Deschamps à Clairefontaine pour son BEPF 07/10/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Avec les deux buts de Toulouse, l’OL n’est plus invincible à onze 07/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut