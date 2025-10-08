OL Lyonnes : des Fenottes convoquées avec la France U17

L'Euro U17 dans le viseur. L'équipe de France, avec quatre Lyonnaises dans le groupe, entamera bientôt sa campagne qualificative.

Dans quelques jours, l'équipe de France U18 commencera le Mondial U17 du côté du Maroc. Surclassée, la Rhodanienne Maïssa Fathallah aura l'opportunité de vivre cette grande compétition avec trois coéquipières de l'OL Lyonnes. Mais la footballeuse de la génération 2009 aurait aussi pu vivre le rassemblement des U17 de Franck Plenecassagne.

Car les Bleuettes U17 doivent de leur côté se qualifier pour l'Euro de leur catégorie. Le tournoi aura lieu du 3 au 16 mai 2026 en Irlande du Nord. Début des éliminatoires fin octobre pour cette sélection. L'entame du stage est programmée le lundi 20 octobre en fin de journée, avant que les Françaises filent vers l’Allemagne, où aura lieu le premier tour.

Des jumelles, les sœurs Motyka, appelées

La France se mesurera République d'Irlande (23/10), l'Allemagne (26/10) et la Belgique (29/10). Quatre joueuses rhodaniennes disputeront ces matchs : la gardienne Jenaye Lejort, la défenseure Emma Motyka, la milieu de terrain Maelys Ané et l'attaquante Léa Motyka. Précisons que les deux sœurs Motyka sont des jumelles ayant intégré le centre de formation en 2024.

Afin d'accéder à la phase suivante, les Françaises devront terminer à l'une des trois premières places. Ce qui, a priori, est dans les cordes de cette formation représentant la génération 2009.