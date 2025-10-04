OL Lyonnes : quatre Fenottes retenues pour le Mondial U17

L'équipe de France participera à la Coupe du monde U17 avec quatre joueuses de l'OL. Nous retrouverons notamment Maïssa Fathallah, apparue chez les professionnelles cette saison.

Comme son homologue masculin en novembre prochain, l'équipe de France féminine jouera très bientôt le Mondial U17. Les Bleuettes ont rendez-vous à partir du 13 octobre, et si tout va bien, jusqu'au 9 novembre, à Rabat, au Maroc. Vingt-et-une joueuses participeront à cette compétition, dont quatre membres de l'OL Lyonnes.

Mickaël Ferreira, le sélectionneur, a dévoilé sa liste vendredi. Dans celle-ci, nous retrouvons Maïssa Fathallah, Camille Marmillot, Océane Moreau-Tranchant et la gardienne Alexane Lambert. Demi-finalistes du dernier Euro U17 en mai dernier, les quatre jeunes filles habituées de ces rassemblements espèrent faire encore mieux lors de ce tournoi planétaire.

Samoa, Nigeria et Canada au programme

Parmi les quatre Lyonnaises, le nom de Maïssa Fathallah vous dit peut-être quelque chose. À 16 ans, la polyvalente footballeuse a déjà effectué ses débuts chez les professionnelles. En plus de la préparation, elle a disputé la dernière demi-heure du match contre Marseille lors de la première journée de D1 (3-1).

À la Coupe du monde, les Françaises affronteront les Samoa (19/10), le Nigeria (22/10) puis le Canada (25/10) durant la phase de poules. Objectif, terminer à une des deux premières places, ou parmi les meilleurs troisièmes, pour voir les 8es de finale.