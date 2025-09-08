À l'occasion du match face à l'OM dimanche (3-1), Maïssa Fathallah, 16 ans, a disputé son premier match chez les professionnelles. D'autres joueuses ont fait leurs débuts avec l'OL Lyonnes.

Demi-finaliste de l'Euro U17 en mai, Maïssa Fathallah voit sa carrière s'accélérer depuis. Elle a d'abord signé professionnelle mi-juin, avant de participer à la préparation aux côtés des stars de l'OL Lyonnes. Samedi, Jonatan Giráldez a même convoqué la footballeuse de la génération 2009 pour la première journée de Première Ligue face à l'OM (3-1).

Élément polyvalent, elle a observé le début de la rencontre depuis le banc, avant d'entrer à l'heure de jeu au poste de latérale droite. Pas vraiment une habitude pour elle, étant plutôt une défenseure centrale ou une milieu de terrain. Une première apparition chez les grandes pour l'adolescente originaire de Vitry-sur-Seine.

Cinq recrues lancées dans le grand bain

Canal + précisait qu'elle était la troisième plus jeune joueuse du club à faire ses premiers pas en D1. Signe de la confiance accordée par le staff à ce diamant brut. Elle n'était pas la seule lors de cette opposition à lancer sa carrière lyonnaise. Au coup d'envoi, nous retrouvions les recrues Marie-Antoinette Katoto, Lily Yohannes, Ashley Lawrence et Ingrid Engen.

À la 59e minute, Jule Brand a également fait sa première apparition sous sa nouvelle tunique. Six nouvelles têtes qui portent à 197 le nombre de femmes ayant porté le maillot rouge et bleu depuis 2004.