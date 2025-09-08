Actualités
Maïssa Fathallah signe son premier contrat pro avec l'OL Lyonnes
Maïssa Fathallah signe son premier contrat pro avec l’OL Lyonnes (@OLLyonnes)

OL Lyonnes : à 16 ans, Maïssa Fathallah fait ses débuts chez les "grandes"

  • par Gwendal Chabas

    • À l'occasion du match face à l'OM dimanche (3-1), Maïssa Fathallah, 16 ans, a disputé son premier match chez les professionnelles. D'autres joueuses ont fait leurs débuts avec l'OL Lyonnes.

    Demi-finaliste de l'Euro U17 en mai, Maïssa Fathallah voit sa carrière s'accélérer depuis. Elle a d'abord signé professionnelle mi-juin, avant de participer à la préparation aux côtés des stars de l'OL Lyonnes. Samedi, Jonatan Giráldez a même convoqué la footballeuse de la génération 2009 pour la première journée de Première Ligue face à l'OM (3-1).

    Élément polyvalent, elle a observé le début de la rencontre depuis le banc, avant d'entrer à l'heure de jeu au poste de latérale droite. Pas vraiment une habitude pour elle, étant plutôt une défenseure centrale ou une milieu de terrain. Une première apparition chez les grandes pour l'adolescente originaire de Vitry-sur-Seine.

    Cinq recrues lancées dans le grand bain

    Canal + précisait qu'elle était la troisième plus jeune joueuse du club à faire ses premiers pas en D1. Signe de la confiance accordée par le staff à ce diamant brut. Elle n'était pas la seule lors de cette opposition à lancer sa carrière lyonnaise. Au coup d'envoi, nous retrouvions les recrues Marie-Antoinette Katoto, Lily Yohannes, Ashley Lawrence et Ingrid Engen.

    À la 59e minute, Jule Brand a également fait sa première apparition sous sa nouvelle tunique. Six nouvelles têtes qui portent à 197 le nombre de femmes ayant porté le maillot rouge et bleu depuis 2004.

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM (3-1) : une équipe en construction

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Maïssa Fathallah signe son premier contrat pro avec l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : à 16 ans, Maïssa Fathallah fait ses débuts chez les "grandes" 14:20
    Memphis Depay
    Memphis Depay (ex-OL) entre dans l'histoire des Pays-Bas 13:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM (3-1) : une équipe en construction 12:40
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : deux victoires pour Merah (France U20) et Fofana (Belgique) 11:50
    Rennes - OL : avec Ruddy Buquet aux commandes 11:00
    Lassine Diarra
    OL : quatre Lyonnais avec leur sélection ce lundi 10:10
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l'OL Lyonnes prend déjà la tête 09:25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL : une direction enfin "alignée" ? 08:40
    d'heure en heure
    OL : Rachid Ghezzal devra retrouver le rythme 08:00
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL : les U19 complètent un week-end parfait pour l'Académie 07:30
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    Première Ligue : un OL Lyonnes en rodage s'impose face à l'OM (3-1) 07/09/25
    Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l'Espagne
    France : l'OL ne libérera pas Khalis Merah et Enzo Molebe pour le Mondial U20 07/09/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement lors d'OL - Chelsea
    OL Lyonnes - OM : le duo Hegerberg - Katoto titulaire d'entrée 07/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Michael Gerlinger évoque le contentieux entre l'OL et Botafogo 07/09/25
    OL : Tyler Morton, déjà l'élément clé ? 07/09/25
    Les chiffres de Rachid Ghezzal à l'OL 07/09/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Angleterre U18 : un but de plus pour Alejandro Gomes Rodríguez (OL) 07/09/25
    Ibrahim Halilou, défenseur de l'OL
    OL Académie : la réserve se rassure un peu 07/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut