Après le mercato, qui sont les joueurs les plus "cotés" de l'OL ?

Cet été, l'OL a vu partir la grande majorité de ses valeurs marchandes. Mais à l'image de Malick Fofana, quelques joueurs conservent une certaine cote, selon les sites spécialisés.

C'était le gros dossier de la fin du mercato lyonnais. Entre Georges Mikautadze et Malick Fofana, l'OL devait se séparer, via un transfert, d'une de ses deux plus grosses valeurs marchandes. Sachant que l'effectif avait déjà perdu des plumes sur le sujet avec le départ de Rayan Cherki à Manchester City. Le Géorgien a finalement rejoint Villarreal moyennant 36 millions d'euros, avec bonus.

Maintenant que le buteur a quitté le club, quels sont les autres footballeurs les plus cotés ? Au-delà du Belge, évidemment, qui est évalué selon les sites spécialisés entre 30 et 50 millions d'euros. Derrière, d'après Transfermarkt, nous retrouvons Orel Mangala. Toujours en phase de réathlétisation, le milieu de terrain vaudrait 18 millions d'euros, avec un contrat courant jusqu'en 2028.

Malgré la blessure, Nuamah garde une belle cote

Autre blessé, Ernest Nuamah est estimé à 15 M€, tout comme Moussa Niakhaté. Tous ces garçons sont encore liés aux Rhodaniens pour trois ans. Trois joueurs auraient une valeur supérieure ou égale à 10 millions d'euros : Corentin Tolisso (12 M€), Ainsley Maitland-Niles (12 M€) et Pavel Šulc (10 M€).

Dans le reste du top 10, nous retrouvons Tyler Morton (7 M€), Abner (7 M€), ou encore Nicolas Tagliafico, Dominik Greif et Tannier Tessmann, tous trois appréciés à 6 millions d'euros. À noter que le jeune Khalis Merah, révélation de la préparation et du début de saison, dispose d'une valeur marchande d'un million d'euros.