Actualités
Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
Julie Swierot, jeune attaquante de l’OL, a fait ses débuts contre Lille (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : les U19 et la réserve démarrent bien

  • par Gwendal Chabas

    • Excellent début de championnat pour la réserve et les U19 de l'OL Lyonnes. Les deux équipes ont gagné facilement ce week-end.

    Le week-end est parfait pour les équipes de l'Académie de l'OL et de l'OL Lyonnes. Les garçons ont signé le premier trois sur trois de la saison entre samedi et dimanche. Les filles ont entamé l'exercice 2025-2026 sur les chapeaux de roue le 7 septembre. Elles aussi ont gagné les deux affiches comptant pour la première journée de leur championnat respectif.

    Victoire nette et sans bavure des U19

    Nous pouvons commencer par les plus jeunes, qui entamaient la première étape de la compétition, dix matchs pour rallier la phase excellence, à Reims. Elles n'ont pas laissé la moindre opportunité aux Champenoises, avec un succès 4 à 0 grâce aux buts de Yasmine Benseba (11e), Alicia Kijanka Larras (42e) et Juliane Guillot (44e) avant la pause.

    Au début de la seconde période, les Fenottes ont définitivement enterré les espoirs rémois avec une réalisation signée Mehisane Zidi (0-4, 50e). Elles prennent déjà la tête de la poule, à égalité avec Dijon, vainqueur également 4 à 0 de Metz. Les Lyonnaises se déplaceront de nouveau dimanche prochain, cette fois-ci chez les Messines.

    Une mi-temps pour se régler pour la réserve

    En D3, la réserve a disposé de Montauban à domicile sur le score de 3 à 1. Tout s'est joué après la pause, les Rhodaniennes faisant la différence par Romane Rafalski (57e), Camille Marmillot (61e) et Sofia Bekhaled (63e). Leur adversaire a réduit la marque à dix minutes de la fin du temps réglementaire. On notera l'entrée en jeu d'Elida Kolbjørnsen (17 ans), arrivée cet été.

    Quatrième à la différence de buts, l'OL Lyonnes effectuera son premier voyage de la saison le 14 septembre. Un court trajet jusqu'à Clermont-Ferrand, qui a balayé Châtenoy-le-Royal 9 à 3. Premier beau défi donc pour les joueuses de Julien Perney.

    Maïssa Fathallah signe son premier contrat pro avec l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : à 16 ans, Maïssa Fathallah fait ses débuts chez les "grandes"

