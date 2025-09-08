OL : Rachid Ghezzal a choisi le numéro 18

Après avoir signé son retour à l'OL, Rachid Ghezzal a annoncé qu'il portera le numéro 18. Tunique arborée par Rayan Cherki la saison dernière.

Comme un symbole. C'est ce qu'il confiait au créateur de contenu Zack Nani. Dimanche, lors de son entretien avec le streameur supporter de l'Olympique lyonnais, Rachid Ghezzal a confié qu'il avait choisi son futur numéro de maillot. Revenu dans son club formateur vendredi, il officiera avec le 18 dans le dos.

"Je l'avais déjà eu dans ma carrière. À la Fiorentina, et je l'ai aussi eu pendant longtemps à Beşiktaş. Je l'aimais bien déjà sur Bafétimbi Gomis. C'était un peu comme mon grand frère quand j'étais à l'OL. C'est un clin d'œil à tout ça", a-t-il expliqué. Un numéro notamment porté par Rayan Cherki la saison dernière.

Quand le portera-t-il pour la première fois ?

Neuvième recrue estivale, l'international algérien viendra pourvoir à un poste qui restait en suspens dans l'effectif : celui d'ailier droit. À voir si le natif de Décines-Charpieu parviendra à répondre aux exigences. Lui qui aura le rôle de "grand frère" dans un groupe en transition. Une situation similaire à celle de ses débuts avec Bafétimbi Gomis.

Décidément, dans ce mercato rhodanien, il est surtout question de "pari". Miser sur l'avenir ou sur l'adaptation de certains joueurs à l'image de Martin Satriano ou Rachid Ghezzal. Car l'ancien joueur de Leicester doit retrouver du rythme avant la prochaine journée et le déplacement à Rennes (dimanche, 20h45). Lui qui a quitté Rizespor cet été et dû se préparer individuellement. Seul le temps nous dira si ces choix étaient les bons.