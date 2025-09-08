Actualités
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal (@OL)

OL : Rachid Ghezzal a choisi le numéro 18

  • par Antoine Lio
  • 4 Commentaires

    • Après avoir signé son retour à l'OL, Rachid Ghezzal a annoncé qu'il portera le numéro 18. Tunique arborée par Rayan Cherki la saison dernière.

    Comme un symbole. C'est ce qu'il confiait au créateur de contenu Zack Nani. Dimanche, lors de son entretien avec le streameur supporter de l'Olympique lyonnais, Rachid Ghezzal a confié qu'il avait choisi son futur numéro de maillot. Revenu dans son club formateur vendredi, il officiera avec le 18 dans le dos.

    "Je l'avais déjà eu dans ma carrière. À la Fiorentina, et je l'ai aussi eu pendant longtemps à Beşiktaş. Je l'aimais bien déjà sur Bafétimbi Gomis. C'était un peu comme mon grand frère quand j'étais à l'OL. C'est un clin d'œil à tout ça", a-t-il expliqué. Un numéro notamment porté par Rayan Cherki la saison dernière.

    Quand le portera-t-il pour la première fois ?

    Neuvième recrue estivale, l'international algérien viendra pourvoir à un poste qui restait en suspens dans l'effectif : celui d'ailier droit. À voir si le natif de Décines-Charpieu parviendra à répondre aux exigences. Lui qui aura le rôle de "grand frère" dans un groupe en transition. Une situation similaire à celle de ses débuts avec Bafétimbi Gomis.

    Décidément, dans ce mercato rhodanien, il est surtout question de "pari". Miser sur l'avenir ou sur l'adaptation de certains joueurs à l'image de Martin Satriano ou Rachid Ghezzal. Car l'ancien joueur de Leicester doit retrouver du rythme avant la prochaine journée et le déplacement à Rennes (dimanche, 20h45). Lui qui a quitté Rizespor cet été et dû se préparer individuellement. Seul le temps nous dira si ces choix étaient les bons.

    à lire également
    Après le mercato, qui sont les joueurs les plus "cotés" de l'OL ?
    4 commentaires
    1. MICAL
      MICAL - lun 8 Sep 25 à 17 h 14

      Le numéro de Gomis ,bon choix ,ils sont à classer dan la même catégorie de joueurs qui n'ont pas respecté le club.

      Signaler
      1. Kramel69
        Kramel69 - lun 8 Sep 25 à 17 h 34

        Donc :
        Un joueur qui va au bout de son contrat ne respecte pas le club,
        Un joueur qui part avant la fin de son contrat ne respecte pas les supporters (C'est un mercenaire),

        Tout est Noir ou blanc ...le gris existe aussi....

        Pour Rachid l'OL lui a fait a l'envers, meme s'il était mal encadré (Son frere), il n'est pas le seul responsable de sa non prolongation.
        Pour Gomis, vous oubliez bien vite que JMA a voulu le fourguer a un pauvre club Anglais de bas de tableau la saison précédente, car les caisses etaient deja vides.....a l'époque....

        Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 8 Sep 25 à 17 h 15

      L'ailier droit que Fonseca réclamait , le voila ! lol

      Bon , c'est un ancien de la maison , on lui souhaite le meilleur .

      Signaler
    3. Bioman
      Bioman - lun 8 Sep 25 à 17 h 31

      Qu'attendre de Rachon ?
      Point grand chose immédiatement, des saisons récentes peu engageantes jonchées de pépins physiques...

      Mais à vrai dire l'OL n'a surement pas les moyens d'attirer mieux, d'ailleurs y'a-t-il mieux avec un salaire probablement réduit ? et puis il faut réussir à se constituer une base de joueurs de rotation pour ne pas dire un banc touche un peu plus épais!

      Signaler

    Laisser un commentaire

