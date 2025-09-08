Actualités
Wendie Renard après PSG - OL en mai 2022
Wendie Renard après PSG – OL en mai 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : 20e saison professionnelle pour Wendie Renard

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Véritable légende de l'OL Lyonnes, Wendie Renard a entamé dimanche sa 20e saison au haut niveau. Une longévité inédite.

    Il va être difficile de l'égaler. Ayant inspiré beaucoup de petites filles de Lyon et d'ailleurs, Wendie Renard est un monument du football français. Dimanche, contre l'OM (3-1), elle a lancé sa 20e saison professionnelle. Un nombre qui en dit long sur sa longévité au haut niveau, surtout qu'à 35 ans, elle semble en avoir encore sous le pied.

    Nous attendrons d'assister à des rencontres plus disputées, mais la capitaine sera vraisemblablement un élément clé du 11 de Jonatan Giráldez tout au long de 2025-2026. L'entraîneur aura d'ailleurs tout le loisir de gérer son temps de jeu avec des joueuses comme Alice Sombath, Elma Junttila Nelhage ou Tarciane pour la remplacer.

    504e match avec l'OL Lyonnes

    Mais dans les gros rendez-vous, son expérience - 504 affiches disputées avec l'OL Lyonnes, personne ne fait mieux - est inégalable. À voir si cela suffira à cette équipe pour peser sur la scène européenne. Car malgré un palmarès immense, l'internationale française compte bien engranger encore des trophées.

    Depuis le début de sa carrière en mars 2007, elle a remporté 38 titres, dont 18 championnats de France et à 8 reprises la Ligue des champions. De toutes les campagnes victorieuses, Wendie Renard a joué au minimum 21 parties par an, sauf à ses débuts en 2006-2007 (3 apparitions).

    Personne n'est resté aussi longtemps qu'elle

    La Martiniquaise est sous contrat avec l'OL Lyonnes pour encore deux ans, jusqu'en 2027. Elle semble donc partie pour effectuer toute sa carrière entre Rhône et Saône. De quoi potentiellement vivre 22 saisons sous la tunique rouge et bleu. De jamais vu, aussi bien chez les filles que chez les garçons.

    On peut d'ailleurs noter que dimanche, elle évoluait aux côtés de Maïssa Fathallah (2009) et Lily Yohannes (2007), qui n'étaient pas nées lorsque Wendie Renard a entamé sa carrière.

    à lire également
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve démarrent bien
    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 8 Sep 25 à 17 h 43

      Je suis dans le Verdon mais je m'arrête un instant pour Wendie
      Elle est vraiment
      Elle est vraiment
      Elle est vraiment phénoménal lalala lala la

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - lun 8 Sep 25 à 17 h 45

        Oui le mot est vraiment bien choisi, elle est phénoménale

        Signaler
      2. isabielle
        isabielle - lun 8 Sep 25 à 18 h 03

        👍👍

        Signaler
        1. dede74
          dede74 - lun 8 Sep 25 à 18 h 13

          👍👍 👍
          Femme et joueuse exceptionnelle oui, une grande dame.

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Martin Satriano
    OL - Mercato : Lens explique la gestion de Martin Satriano 19:00
    Mathieu Patouillet, gardien de l'OL
    OL - Mercato : Patouillet et Al-Hilal, c'est officiel 18:08
    Mathieu Patouillet
    Mercato : Mathieu Patouillet annonce son départ de l'OL 17:50
    Wendie Renard après PSG - OL en mai 2022
    OL Lyonnes : 20e saison professionnelle pour Wendie Renard 17:35
    Rachid Ghezzal
    OL : Rachid Ghezzal a choisi le numéro 18 16:50
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve démarrent bien 16:00
    Après le mercato, qui sont les joueurs les plus "cotés" de l'OL ? 15:10
    Maïssa Fathallah signe son premier contrat pro avec l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : à 16 ans, Maïssa Fathallah fait ses débuts chez les "grandes" 14:20
    d'heure en heure
    Memphis Depay
    Memphis Depay (ex-OL) entre dans l'histoire des Pays-Bas 13:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM (3-1) : une équipe en construction 12:40
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : deux victoires pour Merah (France U20) et Fofana (Belgique) 11:50
    Rennes - OL : avec Ruddy Buquet aux commandes 11:00
    Lassine Diarra
    OL : quatre Lyonnais avec leur sélection ce lundi 10:10
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l'OL Lyonnes prend déjà la tête 09:25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL : une direction enfin "alignée" ? 08:40
    OL : Rachid Ghezzal devra retrouver le rythme 08:00
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL : les U19 complètent un week-end parfait pour l'Académie 07:30
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    Première Ligue : un OL Lyonnes en rodage s'impose face à l'OM (3-1) 07/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut