OL Lyonnes : 20e saison professionnelle pour Wendie Renard

Véritable légende de l'OL Lyonnes, Wendie Renard a entamé dimanche sa 20e saison au haut niveau. Une longévité inédite.

Il va être difficile de l'égaler. Ayant inspiré beaucoup de petites filles de Lyon et d'ailleurs, Wendie Renard est un monument du football français. Dimanche, contre l'OM (3-1), elle a lancé sa 20e saison professionnelle. Un nombre qui en dit long sur sa longévité au haut niveau, surtout qu'à 35 ans, elle semble en avoir encore sous le pied.

Nous attendrons d'assister à des rencontres plus disputées, mais la capitaine sera vraisemblablement un élément clé du 11 de Jonatan Giráldez tout au long de 2025-2026. L'entraîneur aura d'ailleurs tout le loisir de gérer son temps de jeu avec des joueuses comme Alice Sombath, Elma Junttila Nelhage ou Tarciane pour la remplacer.

504e match avec l'OL Lyonnes

Mais dans les gros rendez-vous, son expérience - 504 affiches disputées avec l'OL Lyonnes, personne ne fait mieux - est inégalable. À voir si cela suffira à cette équipe pour peser sur la scène européenne. Car malgré un palmarès immense, l'internationale française compte bien engranger encore des trophées.

Depuis le début de sa carrière en mars 2007, elle a remporté 38 titres, dont 18 championnats de France et à 8 reprises la Ligue des champions. De toutes les campagnes victorieuses, Wendie Renard a joué au minimum 21 parties par an, sauf à ses débuts en 2006-2007 (3 apparitions).

Personne n'est resté aussi longtemps qu'elle

La Martiniquaise est sous contrat avec l'OL Lyonnes pour encore deux ans, jusqu'en 2027. Elle semble donc partie pour effectuer toute sa carrière entre Rhône et Saône. De quoi potentiellement vivre 22 saisons sous la tunique rouge et bleu. De jamais vu, aussi bien chez les filles que chez les garçons.

On peut d'ailleurs noter que dimanche, elle évoluait aux côtés de Maïssa Fathallah (2009) et Lily Yohannes (2007), qui n'étaient pas nées lorsque Wendie Renard a entamé sa carrière.