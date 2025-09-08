OL Lyonnes - OM (3-1) : une équipe en construction

L'exigence envers l'OL Lyonnes oblige à ne pas être satisfait du succès 3 à 1 face à l'OM. Au sein du groupe aussi, on voit des axes de progression.

Au terme de la saison, l'affiche de dimanche entre l'OL Lyonnes et l'OM (3-1) ne restera sûrement pas dans les annales. Il faut dire qu'entre une formation marseillaise bien organisée mais limitée, et des Rhodaniennes pas encore rodées, le spectacle n'a pas franchement été au rendez-vous. Autour de l'heure de jeu, les championnes en titre ont certes eu un bon passage, couronné de deux buts, mais ce fut à peu près tout.

On a surtout observé des imprécisions, des fautes techniques et un manque de liant collectif. Ce qui paraît assez logique pour une première sortie officielle. "Nous pouvons nous améliorer, mais le plus important, c'est de gagner. On n’a pas eu beaucoup d’occasions pour marquer mais les transitions étaient contrôlées. On a joué avec quatre attaquantes pour occuper la surface avec beaucoup de joueuses, justifiait Jonatan Giráldez. Chaque partie est différente, mais aujourd’hui, je pense que c’était le mieux pour l’équipe."

Certaines joueuses sont passées à côté

Positionnée dans un rôle hybride entre 9 et 10, Marie-Antoinette Katoto a eu du mal à exister. Lindsey Horan n'a pas pesé et perdu des ballons inhabituels pour elle. Globalement, les offensives n'ont que trop rarement réussi à se mettre en bonne position. Ce que reconnaissait Ada Hegerberg, première buteuse. "Il faut continuer à travailler les connexions entre nous, insistait la Norvégienne. Ça passe par les entraînements, par les matchs. Nous devons être exigeantes envers nous-mêmes. Et je pense que c’est plus facile de l'être quand on l'emporte."

L'une des satisfactions de cette première journée est Lily Yohannes, qui a imposé sa patte dans l'entrejeu. L'Américaine a pris le jeu à son compte et a été récompensée par une réalisation. "Je pense que la partition n’était pas parfaite, mais nous avons marqué trois fois et obtenu la victoire, résumait la footballeuse de 18 ans. Nous sommes à la maison devant nos supporters, donc je pense que c’est le plus important. On est heureuses."

Beaucoup d'absences pour cette première

Pas d'inquiétude évidemment, surtout que des éléments clés comme Damaris Egurrola et Melchie Dumornay étaient absentes. Mais il faudra sans doute attendre avant de voir un OL Lyonnes à 100 %. "Ce n’est jamais facile de gagner un match, on le sait. Le début d’un championnat avec une victoire, c’est positif. Qu’on gagne avec la manière, c’est ce qu’on a envie de faire toute la saison. Après, il y a des choses à bosser. Mais je trouve que c’est un bon début", analysait Ada Hegerberg. Rendez-vous dans deux semaines face à Saint-Etienne.