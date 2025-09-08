Memphis Depay (ex-OL) entre dans l'histoire des Pays-Bas

En marquant une 52e fois avec les Pays-Bas ce dimanche, Memphis Depay est devenu le meilleur buteur de la sélection hollandaise.

Plus qu'un but, une empreinte footballistique. Ce dimanche, les Pays-Bas de Ronald Koeman affrontaient la Lituanie en marge des qualifications à la Coupe du monde 2026. Artisan de la victoire (3-2), Memphis Depay est entré dans l'histoire de son pays.

En faisant trembler les filets dès la onzième minute, l'ancien Lyonnais a dépassé la légende Robin Van Persie, qu'il avait égalé en juin, au classement des meilleurs buteurs des Oranje. L'avant-centre de 31 ans portait même l'estocade après l'égalisation lituanienne. Il a ainsi délivré son équipe et atteint la barre des 52 réalisations en 104 apparitions.

Au Brésil, Depay s'illustre avec les Corinthians

Peu de personnes auraient prédit au gamin de Moordrecht un tel exploit. Souvent critiqué à Manchester United et au FC Barcelone, le Néerlandais a cependant toujours été performant avec sa sélection. La preuve encore ce dimanche. Depuis son arrivée au Brésil, au Corinthians, en septembre 2024, il est impliqué dans 29 buts en 51 matchs (15 réalisations, 14 passes décisives).

À 31 ans, Memphis Depay dispose encore de quelques années afin de continuer à écrire l'histoire avec les Pays-Bas. Quant à sa situation en club, il est sous contrat encore jusqu'en 31 décembre 2026.