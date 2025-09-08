Actualités
Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
Khalis Merah lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : deux victoires pour Merah (France U20) et Fofana (Belgique)

  • par Gwendal Chabas

    • Dimanche, deux footballeurs lyonnais, Khalis Merah et Malick Fofana, jouaient avec leur sélection. Ils ont tous les deux gagné.

    Finalement, hormis pour l'Angola de Clinton Mata, la trêve internationale se passe assez bien pour les Lyonnais. Il est vrai qu'ils ont vu Moussa Niakhaté se blesser avec le Sénégal, mais les résultats suivent. Certains très largement à l'image de Malick Fofana.

    Nouveau succès écrasant pour la Belgique

    L'ailier belge, buteur la semaine passé lors de la démonstration contre le Liechtenstein (0-6), était cette fois-ci sur le banc. Même score dimanche contre le Kazakhstan, avec un nouveau succès écrasant pour l'équipe de Rudi Garcia. Le footballeur de 20 ans est entré à la 63e minute, disputant la fin de la rencontre pour sa 3e sélection, sans être décisif.

    Les Diables Rouges ont entamé idéalement leur campagne qualificative pour la Coupe du monde 2026. Avec dix points en quatre journées, ils occupent la deuxième place derrière la Macédoine du Nord, mais qui a joué une partie en plus.

    Merah remplaçant au coup d'envoi

    En France, les U20 de Bernard Diomède affrontaient pour la seconde fois leurs homologues espagnols Après leur victoire 2 à 0 au cours de la première manche, les Bleuets ont encore gagné. Lucas Michal a inscrit l'unique réalisation de la confrontation (1-0). Kahlis Merah a participé au dix dernières minutes, étant remplaçant au coup d'envoi.

    Une deuxième cape pour le jeune milieu de l'OL (18 ans), mais qui ne sera pas suivie d'une participation au Mondial fin septembre. En effet, comme nous le révélions, le club a choisi de ne pas mettre à disposition son joueur, ainsi qu'Enzo Molebe, pour la compétition.

