Rennes - OL : avec Ruddy Buquet aux commandes

De retour dans l'élite cette saison, Ruddy Buquet arbitrera l'affiche de dimanche entre Rennes et l'OL. Une rencontre prévue à 20h45.

C'est l'histoire d'un retour. Après un passage moins à son avantage, et une "relégation" en Ligue 2, Ruddy Buquet peut de nouveau diriger des matchs de Ligue 1. On l'a d'ailleurs vu lors de la première journée, au cours du duel entre Monaco et Le Havre. Et il sera présent à Rennes lors du prochain duel de l'OL en championnat dimanche à 20h45.

Dimanche, l'officiel de 48 ans sera au sifflet de la partie entre les Rennais et les Lyonnais. Un homme bien connu par les Rhodaniens, qui ont déjà croisé sa route à plus de 50 reprises. Il n'a toutefois plus dirigé une rencontre des septuples champions de France (2002-2008) depuis décembre 2023, et le succès en Principauté (0-1).

Stéphanie Frappart à la VAR

Pour cette affiche du week-end, monsieur Buquet s'appuiera sur ses deux assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Pour la VAR, nous retrouverons Stéphanie Frappart et Yann Flament. Le quatrième arbitre désigné est Mikaël Lesage.

Une confrontation très intéressante pour les deux clubs. L'OL sera en quête du quatre sur quatre après un début d'exercice très positif. Du côté des Bretons, les premières journées furent plus mitigées (quatre points). À domicile, ils auront envie d'aller conquérir un deuxième succès après celui face à l'OM.