OL : quatre Lyonnais avec leur sélection ce lundi

Entre l'Europe et l'Afrique, quatre footballeurs lyonnais joueront avec leur sélection ce lundi. Une rencontre officielle et décisive pour le Mali de Lassine Diarra.

Encore quelques jours avant de retrouver l'OL. Ce lundi, Paolo Fonseca et son groupe retourne à l'entraînement, avec Rachid Ghezzal pour une première. Mais pendant ce temps, la trêve internationale se poursuit avec quatre Lyonnais concernés ce lundi.

Molebe avec les U19 français

Nous commencerons dès 11 heures, avec l'équipe de France U19 d'Enzo Molebe. Titulaire et auteur d'un doublé lors de la première manche vendredi (4-1), l'attaquant affrontera de nouveau la République d'Irlande. Une affiche amicale avant de retrouver le club.

Rappelons que selon nos informations, la direction rhodanienne a choisi de ne pas libérer le footballeur de 17 ans pour le Mondial U20 disputé à la fin du mois.

Première pour Karabec ?

Autre match de préparation, la République tchèque de Pavel Šulc et Adam Karabec. Lors de la précédente sortie de leur sélection, les deux membres de l'OL ont battu le Monténégro en marge des qualifications pour la Coupe du monde (2-0). Šulc était titulaire, tandis que Karabec n'était pas sur le banc.

Peut-être en sera-t-il autrement ce lundi à 19h15. N'ayant d'une seule partie comptant pour les éliminatoires en septembre, la Tchéquie défie l'Arabie saoudite en fin de journée. Karabec espère vivre sa première cape.

À quitte ou double pour le Diarra et le Mali

Enfin, le Mali de Lassine Diarra est dos au mur. Actuellement quatrième de sa poule qualificative pour le Mondial, il compte quatre longueurs de retard sur le Ghana (premier), son futur adversaire, et trois sur les Comores (seconds avec une confrontation en plus).

Les Maliens seraient donc bien inspirés de l'emporter afin de se relancer, et pourquoi pas grimper à la deuxième place. Ils pourraient ainsi espérer voir l'Amérique du Nord à l'été 2026. Un duel presque à quitte ou double.

Le programme international des Lyonnais ce lundi :