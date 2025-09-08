Actualités
Lassine Diarra
Lassine Diarra gardien de l’OL (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)

OL : quatre Lyonnais avec leur sélection ce lundi

  • par Gwendal Chabas

    • Entre l'Europe et l'Afrique, quatre footballeurs lyonnais joueront avec leur sélection ce lundi. Une rencontre officielle et décisive pour le Mali de Lassine Diarra.

    Encore quelques jours avant de retrouver l'OL. Ce lundi, Paolo Fonseca et son groupe retourne à l'entraînement, avec Rachid Ghezzal pour une première. Mais pendant ce temps, la trêve internationale se poursuit avec quatre Lyonnais concernés ce lundi.

    Molebe avec les U19 français

    Nous commencerons dès 11 heures, avec l'équipe de France U19 d'Enzo Molebe. Titulaire et auteur d'un doublé lors de la première manche vendredi (4-1), l'attaquant affrontera de nouveau la République d'Irlande. Une affiche amicale avant de retrouver le club.

    Rappelons que selon nos informations, la direction rhodanienne a choisi de ne pas libérer le footballeur de 17 ans pour le Mondial U20 disputé à la fin du mois.

    Première pour Karabec ?

    Autre match de préparation, la République tchèque de Pavel Šulc et Adam Karabec. Lors de la précédente sortie de leur sélection, les deux membres de l'OL ont battu le Monténégro en marge des qualifications pour la Coupe du monde (2-0). Šulc était titulaire, tandis que Karabec n'était pas sur le banc.

    Peut-être en sera-t-il autrement ce lundi à 19h15. N'ayant d'une seule partie comptant pour les éliminatoires en septembre, la Tchéquie défie l'Arabie saoudite en fin de journée. Karabec espère vivre sa première cape.

    À quitte ou double pour le Diarra et le Mali

    Enfin, le Mali de Lassine Diarra est dos au mur. Actuellement quatrième de sa poule qualificative pour le Mondial, il compte quatre longueurs de retard sur le Ghana (premier), son futur adversaire, et trois sur les Comores (seconds avec une confrontation en plus).

    Les Maliens seraient donc bien inspirés de l'emporter afin de se relancer, et pourquoi pas grimper à la deuxième place. Ils pourraient ainsi espérer voir l'Amérique du Nord à l'été 2026. Un duel presque à quitte ou double.

    Le programme international des Lyonnais ce lundi :

    • France U19 (Molebe) - République d'Irlande (11h)
    • République tchèque (Šulc, Karabec) - Arabie saoudite (19h15)
    • Ghana - Mali (Diarra) à 21 heures
    à lire également
    Rennes - OL : avec Ruddy Buquet aux commandes

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rennes - OL : avec Ruddy Buquet aux commandes 11:00
    Lassine Diarra
    OL : quatre Lyonnais avec leur sélection ce lundi 10:10
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l'OL Lyonnes prend déjà la tête 09:25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL : une direction enfin "alignée" ? 08:40
    OL : Rachid Ghezzal devra retrouver le rythme 08:00
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL : les U19 complètent un week-end parfait pour l'Académie 07:30
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    Première Ligue : un OL Lyonnes en rodage s'impose face à l'OM (3-1) 07/09/25
    Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l'Espagne
    France : l'OL ne libérera pas Khalis Merah et Enzo Molebe pour le Mondial U20 07/09/25
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg à l'échauffement lors d'OL - Chelsea
    OL Lyonnes - OM : le duo Hegerberg - Katoto titulaire d'entrée 07/09/25
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Michael Gerlinger évoque le contentieux entre l'OL et Botafogo 07/09/25
    OL : Tyler Morton, déjà l'élément clé ? 07/09/25
    Les chiffres de Rachid Ghezzal à l'OL 07/09/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Angleterre U18 : un but de plus pour Alejandro Gomes Rodríguez (OL) 07/09/25
    Ibrahim Halilou, défenseur de l'OL
    OL Académie : la réserve se rassure un peu 07/09/25
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    OL Lyonnes : un tenant du titre au nouveau visage lance sa campagne 07/09/25
    Malick Fofana lors d'OL - Auxerre
    "Des intérêts, mais rien de concret" : pourquoi Malick Fofana est resté à l'OL au mercato 07/09/25
    Michael Gerlinger, ancien dirigeant du Bayern Munich
    À l'OL, le redressement dure trois ans ? 07/09/25
    Moussa Niakhaté (OL)
    OL : Moussa Niakhaté blessé au genou 07/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut