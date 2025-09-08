Première Ligue : l'OL Lyonnes prend déjà la tête

Vainqueur sans trop convaincre face à l'OM dimanche (3-1), l'OL Lyonnes est premier du championnat. Le PSG est lui déjà en retrait.

Jonatan Giráldez a deux semaines pour travailler avec son effectif avant le prochain match. Ces quinze jours, dus à la coupure pour la Coupe LFFP, permettront sans doute à tout ce petit monde de peaufiner les automatismes. Car on l'a vu dimanche face à l'OM pour la première journée de Première Ligue, cette équipe n'est pas huilée.

Un peu logique après seulement un match officiel disputé. On en attendait néanmoins un peu plus des Fenottes, qui affichent un groupe très compétitif à beaucoup de postes. Mais cela n'a pas empêché les coéquipières de Wendie Renard de l'emporter sans trembler contre le dernier champion de D2.

Dans le sillage d'une Lily Yohannes gestionnaire et buteuse, les Rhodaniennes ont dominé presque de bout en bout cette rencontre face à un adversaire qui ne joue toutefois pas dans la même cour. On pourra ainsi regretter cet oubli défensif en fin de partie qui entraîne la réduction de l'écart des Marseillaises.

L'OL Lyonnes devant grâce à son attaque

Le résultat est là cependant pour cette rentrée (3-1). En attendant de voir cette formation grandir offensivement, car elle a une marge de progression à ce niveau-là, elle est déjà en tête du championnat. L'OL Lyonnes prend la première place, devant le Paris FC (trois points).

Les deux clubs possèdent une différence de buts de +2. Mais les Lyonnaises sont devant grâce leur meilleure attaque (3 réalisations à 2). Le Paris Saint-Germain, lui, a déjà perdu deux unités chez le promu lensois (1-1). Rappelons que le vainqueur de la compétition sera connu après la phase finale. Le plus important sera donc de terminer dans le top 4.